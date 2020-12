Condividi su

Pensioni ultime notizie: Riforma 2021, ecco gli emendamenti

Pensioni ultime notizie: gli ultimi aggiornamenti sulla riforma 2021, mentre prosegue il consueto iter parlamentare della Legge di Bilancio 2021, con diversi emendamenti riguardanti proprio il tema pensioni, che per il prossimo anno sarà abbastanza avaro di novità. Le misure più importanti nel 2021 saranno infatti la proroga di Ape sociale e quella di Opzione Donna, mentre non mancherà un riconoscimento contributivo ulteriore per i lavoratori in part-time. E gli emendamenti cosa riguardano? Andiamo a scoprirlo.

Pensioni ultime notizie: emendamenti Legge di Bilancio 2021, quali sono

Il Partito Democratico ha richiesto una proroga fino al 2023 dell’isopensione, che permette di andare in pensione sfruttando uno scivolo anticipato fino a massimo sette anni nell’eventualità di crisi aziendale. Considerato il periodo non certo roseo, questa proroga rappresenterebbe un’opportunità per tutti quei lavoratori attualmente avanti con l’età e dipendenti in aziende in crisi, per uscire in pensione anticipatamente. Di contro ci sarebbe una riduzione del costo per le imprese, per venire incontro anche alle aziende in difficoltà, con lo Stato che si sobbarcherebbe una parte delle spese relative alla Naspi.

Tema centrale è poi quello dei lavoratori “fragili”, questione di stretta attualità in quanto il Covid-19 ha certamente fatto riflettere sulla delicatezza di certi lavori rispetto ad altri e dunque sugli eventuali riconoscimenti che dovrebbero essere assegnati di diritto.

Il Movimento 5 Stelle, infine, come riporta Il Sussidiario, ha proposto un credito d’imposta dell’8% per cinque anni nell’eventualità di acquisto di azioni, obbligazioni o partecipazioni in Pmi con non più di 250 dipendenti al fine di favorire gli investimenti di casse di previdenza privatizzate e fondi pensione.

