Se cercate una ricetta originale, semplice e veloce da preparare dovete assolutamente provare questa pasta patate e vongole. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

300 g di pasta corta 1 kg di vongole veraci 450 g di patate 1 pezzetto di cipolla 1 spicchio d’aglio 4-5 cucchiai di olio evo 2-3 cucchiai di salsa di pomodoro 1 ciuffo di prezzemolo Sale fino q.b. Pepe nero o peperoncino

Iniziamo la preparazione della pasta patate e vongole quindi per prima cosa prendete un tegame, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, l’aglio, la cipolla e una costina di sedano. Quindi lasciate rosolare fino a quando l’olio non sarà abbastanza caldo, dopodichè aggiungete le vongole, sfumate con il vino bianco e mano a mano che si aprono toglietele. Se avete spurgato bene le vongole, in precedenza, non ci sarà bisogno di filtrare il sughetto, altrimenti filtratelo e lasciatelo in posa e poi rimettetelo nel tegame.

Continuate la preparazione della pasta patate e vongole quindi aggiungete nel sughetto le patate tagliate molto piccole, aggiungete con dell’acqua e lasciate cuocere per almeno 20 minuti. Passati 20 minuti, schiacciate le patate e aggiungete la pasta quindi lasciate cuocere per il tempo necessario.

Un minuto prima, rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, spegnete la fiamma e aggiungete le vongole, sgusciate per la maggior parte e qualcuna ancora intera a decorare il piatto. Quindi mescolate e servite questa pasta patate e vongole in tavola. Potete utilizzare questa ricetta anche per la cena della Vigilia di Natale o per il pranzo del 25. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta