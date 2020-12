Condividi su

Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 15 dicembre

Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 15 dicembre 2020.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 15 dicembre

L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 15 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi:

Nuovi positivi: 14.844

Tamponi eseguiti: 162.880

Nuovi decessi: 846

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-92) Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 3.003

Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-423)

Attualmente ricoverati in reparto ordinario: 22.342

Nuovi guariti/dimessi: 21.799

Attualmente in isolamento domiciliare: 636.958 Attualmente positivi: 667.303



Le regioni più colpite

Il tasso di positività, calcolato in base al rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi positivi, si attesta oggi al 9,1% (ieri era all’11,6). “Osservando l’andamento delle regioni balza agli occhi che la Lombardia va meglio, il Veneto invece purtroppo sta ancora sopra i 3000 positivi. La Campania mostra un netto miglioramento rispetto a un mese fa” ha dichiarato in merito alla situazione di tre delle regioni più colpite dall’epidemia Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, commentando i dati di oggi. Nelle ultime 24 ore si registrano 3.320 nuovi casi in Veneto, 2.400 in Lombardia, 1.238 in Emilia Romagna, 1.159 nel Lazio, 1.023 in Puglia.

