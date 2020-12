La Storia la fanno gli idioti, a volte anche le oche

La storia di come un branco di volatili ottusi salvò Roma. Potrebbe essere un grande spot per i vegani, quindi evitiamo di dirglielo.

Nel 390 a.C. a Roma non se la passavano bene. Le guerre erano una costante fastidiosa tra Galli ed Etruschi, che facevano incursioni quasi fin sotto alle mura. Erano giornate difficili in cui oggi c’era la distruzione del villaggio, il giorno dopo l’incendio dei campi e quello dopo si scopriva che i granai erano vuoti. Ma i romani erano tipi di carattere, e seppur mal equipaggiati facevano il possibile per difendersi.

Elessero il centurione Cedicio come leader, e lui nottetempo li guidò nel campo avversario. Sorpresero gli etruschi nel sonno, li sterminarono tenendo un pugno di loro come prigionieri. Presero armi e viveri, poi si fecero condurre dove si trovava un altro campo. Carichi di roba tornarono a Roma – nello specifico a Vejo.

A pancia piena si torna ottimisti.

Gli abitanti di Vejo sapevano di avere amici e fratelli assediati nel Campidoglio – all’epoca tempio della dea Giunone – e decisero di aiutarli. Cedicio però non se la sentiva, così elessero il leader migliore a loro disposizione: Furio Camillo, che aveva guidato già molti di loro in battaglia. È stato esiliato dal Senato ad Ardea, e andarlo a prendere è un rischio. Potrebbe sembrare un tentativo di golpe. Dovrebbero chiedere l’autorizzazione ad alcuni senatori, che però sono barricati nel Campidoglio.

Un ragazzino, Ponzio Cominio, durante la notte guada il Tevere a nuoto, va sul lato più inaccessibile, scala la rupe ed entra. I senatori gli danno il decreto necessario e torna indietro. Ora possono andare a prendere Furio Camillo, ma Ponzio Cominio è stato imprudente: ha lasciato tracce.

I Galli le trovano, le seguono e scoprono come entrare nel Campidoglio: è una scalata difficile ma non protetta, perché la guardia incaricata di sorvegliarla s’è appisolato, consapevole che nessuno potrebbe mai salire da quel versante. Partono e stanno per raggiungere la vetta, quando succede un finimondo: nonostante i romani stessero morendo di fame per l’assedio avevano risparmiato la vita alle oche, perché animali sacri alla dea Giunone.

Appena i pennuti vedono un Gallo sbucare dalla rupe, si spaventano e fanno una confusione inaudita.

I romani si svegliano, e uno di loro, Marco Manlio, si lancia contro di loro con solo lo scudo, facendolo cadere trasformandolo in una valanga, che tira giù tutti gli altri galli. Manlio si meritò il soprannome di Capitolino e la storia sarebbe a lieto fine, se non fosse che la povera guardia addormentata venne gettata giù dalla rupe per punizione.

Furio Camillo venne convocato e cominciò a macinare successi, tanto che i Galli arrivarono a proporre una soluzione pacifica: se i romani versavano 1000 libbre d’oro, se ne andavano. I romani accettarono, portarono l’oro e lo misero sulla bilancia dei Galli, ma si accorsero che erano truccate.

Brenno, il Re dei Galli, allora gettò sul piatto della bilancia la propria spada dicendo la celebre frase “Vae victis”, ovvero “guai ai vinti”, modo assai laconico per dire che 1) Credeva di avere vinto 2) voleva più oro della richiesta e 3) detestava essere stato sgamato. I Galli non sono mai stati un popolo particolarmente scaltro nella diplomazia.

I romani tornarono a trincerarsi aspettando l’arrivo di Furio Camillo, che quando raggiunse Roma mostrò a Brenno la sua, di spada, dicendo “Non auro, sed ferro, recuperanda est patria”; non con l’oro ma con il ferro si riconquista la patria. E il finale, in effetti, gli diede ragione. In seguito, dove stavano le oche venne eretto il Tempio di Giunone moneta (moneta, in latino, significa letteralmente che avverte).