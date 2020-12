Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: per 42% italiani governo Conte deve andare avanti

La crisi di governo rimane sullo sfondo in attesa del colloquio tra il premier Conte e la delegazione di Italia Viva che si svolgerà domani. Nella sua e-news, Renzi ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte: “Non ci penso neppure a far cadere il governo. Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa, diamo più fondi alla sanità. Smettiamola con le polemiche e mettiamo a frutto i soldi europei”. Iv chiederà al presidente del Consiglio “un salto di qualità”. “Diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci – ha continuato Renzi – Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle”.

I sondaggi politici Ipsos per Di Martedì hanno chiesto agli italiani un’opinione sull’attuale situazione politica del Paese. Per il 42%, Conte e l’esecutivo devono continuare a governare senza intoppi mentre per il 23% è meglio andare ad elezioni e vedere così se c’è una maggioranza solida in grado di guidare il Paese. Un altro 12% vorrebbe il centrodestra al governo ma senza andare alle urne. Infine l’11% vorrebbe un nuovo governo con nuovi ministri ma sorretto dalla stessa maggioranza di adesso.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 500 interviste (su 4.829 contatti) mediante sistema Cati il 14 dicembre 2020.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it