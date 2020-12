Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: lockdown natalizio, sì dal 65,9% degli italiani

Il 65,9% degli italiani si dice favorevole ad un lockdown nazionale durante le vacanze natalizie per poi aprire o alleggerire le restrizioni a gennaio. Il 26,5%, invece, preferirebbe un allentamento pesante delle restrizioni durante le vacanze, anche per sostenere l’economia nazionale. E’ quanto emerge dai sondaggi elettorali Euromedia per Porta a Porta andati in onda il 16 dicembre.

La rilevazione si è occupata anche del tema vaccini anti-Covid. Un italiano su due (50,4%) afferma di essere pronto a vaccinarsi appena arriveranno le dosi. Contrario il 23,2% mentre gli indecisi sono il 26,4%. La maggioranza relativa degli intervistati si mostra contraria all’ipotesi di rendere obbligatorio per tutti i cittadini il vaccino contro il Covid-19. Favorevole a questa soluzione è il 42,2%. Per quanto riguarda la gestione del piano vaccini, il 48,5% ritiene che l’Italia sia più indietro rispetto agli altri Paesi europei. Per il 33,7% è invece alla pari mentre per il 6,8% più avanti.

I sondaggi elettorali Euromedia si chiudono con le intenzioni di voto. La Lega rimane prima forza del Paese con il 24% seguita dal Pd al 19,3%. Fratelli d’Italia (15%) è di un soffio sopra il M5S (14,8%). Forza Italia sfiora il 7% (6,8%) mentre Azione (3,8%) precede Italia Viva (3,7%) di poco. Le altre formazioni politiche raccolgono valori compresi tra l’1% e il 2%: +Europa (2%), Sinistra Italiana (1,6%), Mdp-Articolo 1 (1,2%) e Verdi (1,5%). La quota di indecisi e astenuti è data al 31,9%

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 15 dicembre 2020. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica

di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.051 – totale contatti effettuati: 1.851. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

