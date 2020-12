Con l’avvicinarsi del Natale non poteva mancare sui canali della Tv pubblica Natale in Casa Cupiello: Castellitto protagonista

Natale in Casa Cupiello Rai: quando va in onda, cast e trama

Con l’avvicinarsi del Natale non poteva mancare sui canali della Tv pubblica Natale in Casa Cupiello; l’opera di Eduardo De Filippo, in occasione del 120esimo anno dalla nascita dell’illustre drammaturgo, vedrà nei panni del protagonista Sergio Castellitto

Natale in Casa Cupiello: in prima serata su Rai 1 il 22 dicembre

Natale in Casa Cupiello, che Eduardo De Filippo portò in scena per la prima volta quasi 90 anni fa, torna sugli schermi televisivi martedì 22 dicembre 2020 in prima serata, alle ore 21 e 25, su Rai 1 (e in streaming su Rai Play). Cast d’eccezione per l’ultima trasposizione televisiva della famosissima e amatissima opera teatrale: Luca Cupiello sarà interpretato da Sergio Castellitto, Marina Confalone sarà Concetta Cupiello, Adriano Pantaleo reciterà nei panni di Tommasino, Pina Turco è Ninuccia.

La trama dell’opera di De Filippo

Napoli, 1950, il Natale è ormai vicino e Luca Cupiello (Castellitto) è assorto nell’allestimento del presepe: per il capofamiglia è un rito importantissimo da ripetere ogni anno. D’altra parte, nessuno della famiglia, e con particolare rammarico per Luca neanche il figlio Tommasino (Laudadio), condivide la sua stessa passione, tra l’altro, sembra che altri pensieri impegnino la mente della moglie Concetta (Confalone) e della figlia Ninuccia (Turco). Quest’ultima, infatti, vuole lasciare il ricco marito per l’uomo che ama veramente. Ninuccia ha scritto queste intenzioni in una lettera che però tentenna a consegnare: capiterà, purtroppo, a Luca di consegnarla per sbaglio al marito della figlia. L’atmosfera natalizia a quel punto sarà completamente stravolta.

