Condividi su

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni 2021, il calendario

Pensioni ultime notizie: entrati ormai nell’ultima decade di questo infausto 2020, è giunto il momento per i pensionati di guardare al prossimo anno per soddisfare la propria curiosità in termini di date di pagamento degli assegni previdenziali. Quale sarà il calendario nel 2021? Sarà comunque stravolto come nel 2020? Intanto già sappiamo che per i primi due mesi i pagamenti saranno anticipati, proprio come avvenuto nei mesi precedenti. E per i mesi successivi?

Pagamento pensioni 2021: ecco quando

OrizzonteScuola ha pubblicato la scheda inviata dal prof. Renzo Boninsegna, nella quale sono riportate le date di pagamento degli assegni 2021. È indicato il giorno di pagamento, ovvero accredito della pensione presso gli uffici postali e le banche, ricordando che il sabato mattina è lavorativo solo per Poste e non per gli uffici bancari. Naturalmente la data dei pagamenti interessa anche chi lavora nel comparto scolastico, ma non solo, visto che si parla comunque di pensioni pubbliche e private.

Pensioni ultime notizie: accredito assegni 2021, il calendario (con le eccezioni)

Ora, come abbiamo già detto, sappiamo perfettamente che a gennaio e a febbraio i pagamenti saranno anticipati (vedremo in seguito secondo quali date, ma ne abbiamo scritto anche in questo articolo). Dopodiché, se tutto dovesse tornare alla normalità, come ormai speriamo tutti, il calendario dei pagamenti 2021 sarebbe il seguente:

Mese 2021 Accredito presso Poste Accredito presso Banche Gennaio 4* 5 Febbraio 1* 1 Marzo 1 1 Aprile 1 1 Maggio 3 3 Giugno 1 1 Luglio 1 1 Agosto 2 2 Settembre 1 1 Ottobre 1 1 Novembre 2 2 Dicembre 1 1

*Per quanto riguarda il pagamento della pensione a gennaio 2021 presso le Poste, sarà effettuato scaglionato, come già avvenuto nei mesi precedenti, dal 28 dicembre e fino al 5 gennaio 2021. A febbraio, invece, l’accredito è previsto sempre con rito scaglionato dal 25 al 30 gennaio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it