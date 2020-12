Condividi su

Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare, dovete provare questi involtini di melanzane con prosciutto e formaggio. Una ricetta veramente sfiziosa e comoda sia per antipasto sia per un aperitivo in compagnia. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Melanzane Pangrattato Prosciutto crudo /cotto /speck Formaggio Sale q.b Olio extravergine di oliva

Iniziamo la preparazione degli involtini di melanzane con prosciutto e formaggio , quindi per prima cosa lavando e tagliando le melanzane nel lato lungo a fettine, con l’aiuto del tagliaverdure, poi una volta che avrete tagliato tutte le fettine di melanzane passatele nel pangrattato e infine metettele in una teglia per il forno, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e fate gratinare nel forno caldo preriscaldato a 200° per circa 10 minuti.

Passati dieci minuti continuiamo la preparazione degli involtini di melanzane con prosciutto e formaggio quindi togliete le melanzane dal forno e iniziate a farcire: quindi prendete una fettina di prosciutto o di speck in base a quello che preferite, poi aggiungete anche il formaggio e infine arrotolate l’involtino di melanzana e chiudete con uno stuzzicadenti. Quindi una volta che avrete preparato tutti gli involtini metteteli nella teglia – dove prima avevate gratinato le melanzane – e poi aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e infornate nel forno caldo a 200° per circa 6-7 minuti.

Una volta passati i minuti, sfornate questi deliziosi involtini di melanzane con prosciutto e formaggio e poi servite in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta