Ultimi sondaggi Demopolis: l’opinione degli italiani sul vaccino anti Covid

L’arrivo dei vaccini contro il Covid rappresenta un’opportunità per uscire dalla pandemia nel 2021. Ne è convinto il 66% degli italiani intervistati dall’Istituto Demopolis in un’indagine condotta a metà dicembre per Radio1 Rai. “Chiamati a pronunciarsi sull’effettiva somministrazione delle dosi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – gli italiani si dividono: il 40% vorrebbe vaccinarsi al più presto, non appena sarà possibile. Prevalgono però gli attendisti: il 44% preferirebbe attendere, pensa di vaccinarsi, ma non subito. Vuol capire prima come va”. Il 16%, invece, non ha alcuna intenzione di vaccinarsi.

Demopolis ha cercato di capire quali sono i timori delle persone rispetto ai vaccini contro il Covid-19. Il 43% teme che i vaccini provochino effetti collaterali non previsti, il 41% che siano stati realizzati troppo in fretta, il 25% che non siano efficaci e il 24% che non siano sicuri per alcune categorie.

Ultimi sondaggi Demopolis: elettori Fdi e Lega i meno propensi a vaccinarsi

Demopolis ha poi segmentato in base alla loro collocazione politica, gli intervistati che hanno dichiarato di volersi vaccinare il prima possibile. I più propensi alla vaccinazione sono gli elettori Pd (68%) seguiti da quelli Cinque Stelle (51%). La propensione alla vaccinazione scende sotto il 50% tra chi vota Fratelli d’Italia (30%) e chi Lega (25%).

Infine, in merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid prevale la quota di chi ritiene che debba essere facoltativa (53%). A ritenere che il vaccino debba essere obbligatorio è invece il 42% degli intervistati.

Ultimi sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 13 al 15 dicembre 2020, per Radio1 Rai, su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

