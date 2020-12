Condividi su

Non sapete cosa preparare per la vigilia o per Natale? Provate questa deliziosa ricetta per i cannelloni al forno, un piatto tradizionale della cucina italiana. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti:

12-16 cannelloni o sfoglie

250 g di macinato di manzo

250 g di macinato di suino

300 g di ricotta di bufala

200 g di scamorza affumicata

1 lt di salsa di pomodoro

300 ml di besciamella

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

1/2 bicchiere di vino rosso

1 pezzetto di cipolla

1 costa di sedano

1 carota piccola (facoltativa)

1 ciuffetto di prezzemolo

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare i cannelloni al forno con carne e ricotta iniziamo preparando il soffritto del ragù: tagliate la cipolla il sedano e la carota. Mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva e aggiungete il preparato per il soffritto. Fate rosolare e poi mettete il macinato di vitello e di maiale. Sfumate con il vino rosso e alzate la fiamma per far evaporare l’eccesso di alcool. Una volta evaporato il vino, aggiungete la salsa di pomodoro e lasciate cuocere. Continuate la preparazione dei cannelloni al forno.

Intanto preparate la ricotta, mettetela in un colino per farle perdere l’eccesso di latte, poi tagliate la scamorza a cubetti. Quando il sugo sarà cotto e anche raffreddato aggiungete la besciamella e mescolate. A questo punto andiamo a fare i cannelloni al forno con carne e ricotta.

In una teglia capiente mettete sul fondo un mestolo di salsa e iniziate a farcire i cannelloni al forno con un cucchiaio o con le mani. Mano a mano che li farcite poneteli nella teglia uno per volta (mi raccomando non vanno mai sovrapposti). Una volta che li avete posizionati tutti coprire con il restante sugo e condimento.

Poi infornate i cannelloni al forno con carne e ricotta nel forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti spegnete il forno e fateli raffreddare un po’ prima di mangiarli.