Condividi su

Zona arancione: cosa si può fare dal 28 al 30 dicembre 2020

Dopo i giorni rossi delle feste, l’Italia si ritinge e cambia colore: da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, infatti, l’Italia sarà interamente zona arancione. Colore che riprenderà lunedì 4 gennaio. Cosa prevede il regolamento che vige alla base della zona arancione, cosa si può fare e quali sono i divieti e le cose consentite?

Spostamenti in zona arancione: quali sono permessi

Per ragioni di lavoro, necessità e salute gli spostamenti sono sempre consentiti. È possibile anche fare ritorno alla propria residenza, al proprio domicilio o abitazione. Ci si può spostare anche se si deve prestare assistenza a genitori non autosufficienti, o visitare i figli (per genitori separati). Inoltre ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio Comune, anche per una passeggiata, rispettando sempre le misure di sicurezza (distanziamento sociale, mascherina) e il coprifuoco (valido dalle ore 22 alle ore 5). Tra le 5 e le 22, quindi, non si deve portare con sé l’autocertificazione, a meno che non ci si sposti da un Comune all’altro o da una Regione all’altro, e sempre ed esclusivamente solo per le ragioni sopraccitate. Ci si potrà però spostare tra Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e a una distanza di 30 chilometri (esclusi i capoluoghi di provincia).

Negozi, bar e ristoranti

I negozi resteranno aperti fino alle ore 21. Anche bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e pub saranno aperti, ma non potranno esserci consumazioni sul posto. Fino alle ore 22 è possibile ordinare cibo da asporto, mentre per quanto riguarda la consegna a domicilio non sono previsti limiti di orario.

Cos’altro è consentito durante i giorni della zona arancione

È possibile andare in chiesa dalle ore 5 alle ore 22, così come assistere a funzioni religiose, o spostarsi tra aree territoriali differenti per partecipare a funerali di parenti stretti e di un unico parente rimasto. Inoltre, per tutto il periodo delle feste, è possibile recarsi nelle seconde case.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it