Manovra 2021: dopo l’ok della Camera, arriverà quello del Senato? I rischi

Dopo l’esame della legge di bilancio, la quale aveva ottenuto la fiducia lo scorso 23 dicembre, Montecitorio ha appena compiuto un altro passo in avanti verso l’approvazione definitiva della manovra 2021. Infatti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera con 298 voti a favore, 125 contrari e 8 astenuti. Il punto è ora capire quali saranno i tempi per l’approvazione anche in Senato. Vediamo più da vicino.

Manovra 2021: tra tempi ristretti e rischio di esercizio provvisorio

Abbiamo appena accennato che ora l’esame spetta a Palazzo Madama. Per domani 28 dicembre è stata infatti prevista la conferenza dei capigruppo e nel pomeriggio il testo sarà valutato in commissione bilancio. Per quanto riguarda l’ok finale alla legge di Bilancio, è intuibile che saranno per martedì 29 o mercoledì 30, i giorni fatidici per concludere tutto l’iter di approvazione.

I tempi per l’ok alla manovra 2021 sono molto ristretti e quello in Senato si risolverà quindi in un passaggio-lampo, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre, onde evitare l’esercizio provvisorio.

Quest’ultimo è dato da un provvedimento che scatta quando la manovra di bilancio non viene approvata entro fine anno. Come previsto dall’art. 81 della Costituzione, inoltre, detto esercizio deve essere disposto con legge e può avere una durata totale di 4 mesi.

Il problema dell’esercizio provvisorio è che nei 4 mesi citati, il Governo deve limitarsi a gestire l’ordinaria amministrazione, circoscrivendo fortemente tutte le spese. E’ chiaro che se l’Esecutivo dovesse fare i conti con un margine di spesa ridotto, non potrebbe spendere come preventivato e non potrebbe applicare – almeno temporaneamente – tutti quei bonus ed agevolazioni di cui al testo della manovra 2021. Insomma, salterebbero tutti gli aiuti economici nei confronti del tessuto socio-economico del paese, già martoriato lungo il 2020.

Il pacchetto delle misure nel testo della legge di Bilancio

Davvero corposa la serie di misure a sostegno del rilancio delle spese di privati e imprese, e più generale focalizzate sulla ripresa dell’economia di tutta la penisola. Insomma, tanti bonus, previsti nei più disparati settori, ma tutti accomunati dall’obiettivo di far conservare più soldi nelle tasche degli italiani, pur in presenza di acquisti di varia natura. Di quali bonus si trova traccia in manovra 2021? Eccoli in sintesi:

per i privati

bonus smartphone;

incentivi auto;

bonus chef;

bonus acqua potabile;

proroga del bonus mobili;

proroga superbonus ristrutturazioni in manovra 2021;

sconti per gli affitti, a vantaggio degli inquilini;

per i lavoratori

fondi ad hoc per favorire il ritorno a lavoro delle mamme;

cassa integrazione guadagni fino a 800 euro al mese;

aumenti congedi per neo papà;

nuove assunzioni per medici e personale sanitario.

per le imprese e fisco:

contratto di espansione per le aziende con più di 250 lavoratori;

bonus affitto per il settore turistico;

blocco prima rata Imu 2021 per strutture turistiche come gli hotel e locali di intrattenimento come le discoteche;

stretta sulle sigarette elettroniche;

Iva abbassata al 10% per asporto e delivery;

blocco al pagamento dell’Iva sui vaccini.

Concludendo, si tratta sicuramente di un ampio ventaglio di misure, che avranno modo di essere applicate subito dall’inizio del 2021, ovviamente se l’iter di approvazione della manovra 2021 procederà spedito, terminando entro il 31 dicembre.

