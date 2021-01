Condividi su

Scioperi gennaio 2021: date trasporto pubblico, treni e aerei

Scioperi gennaio 2021: aggiornato per il prossimo mese il calendario del Ministero dei Trasporti dedicato alle agitazioni sindacali. Le date da tenere a mente per quanto riguarda il blocco di mezzi pubblici, treni e aerei.

Scioperi gennaio 2021: il calendario del trasporto pubblico

Scioperi gennaio 2021: per l’8 gennaio 2021 sono previste agitazioni sindacali riguardanti il trasporto pubblico di diverse zone del paese. Infatti, incrociano le braccia per 4 ore, dalle 18 alle 22, i lavoratori del trasporto pubblico di Napoli. Per 24 ore invece si fermano i lavoratori del trasporto del bacino di Bologna e Ferrara. Giorno 15 gennaio 2 ore (dalle 9 alle 1) di sciopero per il personale operaio della Gtt di Torino. Sempre il 15, si ferma per 4 ore (dalle 11 alle 15) il personale della società Schiaffini Travel: serve diversi comuni del laziale tra cui Marino, Frascati, Velletri.

Scioperi gennaio 2021 settore aereo e ferroviario: l’8 gennaio si ferma il personale del gruppo Blue Panorama per 24 ore, incrociano le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14, i lavoratori Ags Handling di Milano Malpensa. Giorno 11 gennaio altro sciopero nel settore aereo: 8 ore di blocco per i dipendenti della Babcock Mcs Italia. Il 22 gennaio sciopero dalle 10 alle 17 per il personale Enav. Nello stesso giorno, potrebbero esservi disservizi e ritardi sulle linee ferroviarie dell’Emilia Romagna per 8 ore (9-16) per un’agitazione del personale di Trenitalia. Tra il 24 e il 25 gennaio si fermano i lavoratori di Trenord.

