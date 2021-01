Che Dio ci aiuti 6: trama stasera e anticipazioni seconda puntata

Condividi su

L’attesa è finita, poche ore ci separano dall’esordio sul piccolo schermo di Che Dio ci aiuti 6. L’amata serie televisiva, in onda stasera 7 gennaio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, approda al primo di dieci appuntamenti previsti dalla nuova stagione e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, curioso di seguire le vicende umane che ruotano attorno al convento più famoso d’Italia.

L’emozionante fiction, pronta a sconvolgere gli spettatori con colpi di scena, incredibili sorprese e commoventi storie di vita quotidiana, è stata diretta da Francesco Vicario, regista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in telefilm di forte richiamo come i Cesaroni, È arrivata la felicità, Finalmente soli e Un medico in famiglia. Senza ulteriori indugi vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci aiuti 6!

Anche per i protagonisti di Che Dio ci aiuti 6 è passato un anno e sono tante le sfide da affrontare. Innanzitutto il convento degli Angeli si sposta ad Assisi assieme a suor Angela e gli ospiti del chiostro. Il trasloco ha non poche conseguenze per l’eccentrica religiosa che è cresciuta proprio nella città umbra e, tornata a luogo della sua infanzia, deve confrontarsi con un passato doloroso e ricco di segreti. Nel frattempo Sorella Costanza si intromette negli affari della nuova Madre Superiora mentre Azzurra vive con gioia e trepidazione il suo stato da novizia. Grandi cambiamenti anche per Nico e Ginevra, in procinto di convolare a nozze, la cui relazione viene messa in pericolo da Monica Giulietti, ex fidanzata del futuro sposo.

Intanto Caterina, personaggio chiave di Che Dio ci aiuti 6, scombussola l’equilibrio del convitto che ha accolto in un caldo abbraccio Penelope, bambina orfana di entrambi i genitori. Ma le sorprese non finiscono qui, al cenobio giunge anche lo psichiatra Emiliano Stiffi, responsabile della casa-famiglia ed Erasmo, ventottenne con affascinanti tatuaggi e un carattere tutto da scoprire. Quest’ultimo infatti non sa cosa sia l’amore e il calore di una famiglia, e, costretto fin da piccolo a badare da solo a se stesso, ha intrapreso la pericolosa strada del crimine, a tal punto da progettare un colpo che potrebbe definitivamente sporcare la sua fedina penale. Il giovane è tornato ad Assisi per cercare la madre. Conoscere colei che lo ha dato alla luce potrà forse fermare il malvivente in erba dal compiere un grande errore?

