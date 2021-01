Condividi su

Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio 2021, quando arriva. Le date

Reddito di cittadinanza: quando sarà erogata la rata del sussidio che si riferisce al mese di gennaio 2021? Il calendario dovrebbe riprendere secondo le consuete tempistiche. Entro il 31 però bisogna rinnovare l’Isee: in caso contrario l’assegno sarà sospeso.

Dopo essere stato pagato in anticipo rispetto al consueto a dicembre 2020, in modo che i beneficiari ne potessero disporre durante le festività natalizie e di fine d’anno, il pagamento del Reddito di cittadinanza torna a seguire il consueto calendario a gennaio 2021. Dunque, in attesa di comunicazioni ufficiali, si può dire che la rata ordinaria del sussidio sarà erogato a partire dal giorno 27 mentre il primo assegno in assoluto e il “nuovo” primo assegno per chi ha chiesto il rinnovo dopo il mese di sospensione previsto per chi ha già ricevuto 18 mensilità sarà erogato intorno a metà mese (giorno 15).

Importante ricordare che per continuare a percepire il Reddito di cittadinanza nel corso del nuovo anno è fondamentale inoltrare la certificazione Isee aggiornata al 2021 (si riferisce a patrimoni e redditi del 2019). Dunque, nessun problema per quanto riguarda il pagamento della rata di questo mese ma entro giorno 31 gennaio 2021 i percettori del sussidio dovranno inviare all’Inps il nuovo Isee: in caso contrario il sussidio sarà sospeso a febbraio 2021 (e lo resterà fino all’avvenuto invio). Da sottolineare che si parla di una sospensione e non di una decadenza del beneficio: in pratica, se dall’Isee risulterà la permanenza dei requisiti fissati dalla legge per ricevere l’RdC, l’erogazione continuerà senza variazioni. Parallelamente, modifiche a patrimoni e redditi nell’anno d riferimento del nuovo Isee potrebbero comportare un cambiamento dell’importo del sussidio (al rialzo o al ribasso a seconda dei casi).

