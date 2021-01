Condividi su

Daydreamer – Le ali del sogno: trama, cast e quante puntate sono

Quando una serie tv ha successo è giusto che sia premiata ed è quello che è successo a Daydreamer – Le ali del sogno. La fiction turca, il cui titolo originale è Erkenci Kuş, nei mesi scorsi è stata trasmessa nella fascia pomeridiana e, avendo ottenuto risultati d’ascolto davvero soddisfacenti, è stata promossa in prima serata per la gioia di tutti i suoi numerosi fan!

L’avvincente telenovela, diretta da Çağrı Bayrak, ha come protagonisti Demet Özdemir e Can Yaman, quest’ultimo salito alla ribalta per aver recitato nella commedia romantica Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e scelto da Ferzan Özpetek per il futuro remake di Sandokan. Ma vediamo insieme quali sorprese in serbo per noi Daydreamer!

Daydreamer – Le ali del sogno: trama e anticipazioni. Quante puntate sono

Daydreamer è composta da trentotto episodi e presumibilmente ne saranno trasmessi tre per ogni puntata. Ambientata ad Istanbul, segue le vicende di Sanem, aspirante scrittrice disposta a qualsiasi sacrificio pur di realizzare il suo grande sogno. Tuttavia la famiglia non appoggia le ambizioni professionali della ragazza e le impone un matrimonio combinato al quale però la giovane donna si oppone. Determinata e piena di speranze, la protagonista trova lavoro in un’agenzia pubblicitaria dove conosce Can Divit, affascinante figlio del capo con uale si instaura un rapporto molto speciale.

Nella puntata chi andrà in onda stasera, 7 gennaio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, Can accetta la proposta di Pollen di trasferirsi nei Balcani, decisione che ferisce Sanem a tal punto da portarla a licenziarsi. Poco dopo aver compiuto questo importante passo, la ragazza viene investita da una vettura alla cui guida c’è Yigit che immediatamente le presta soccorso, la porta in ospedale e, una volta che è stata dimessa, l’accompagna a casa, scatenando così la gelosia di Divit. Intanto mentre Mevkibe e Muzzaffer discutono a causa di divergenze professionali, il lancio della campagna per Red Mode è alle porte. Can partirà davvero? Nascerà una storia d’amore tra la protagonista di Daydreamer e Yigit?

Il cast della serie tv

In Daydreamer Demet Özdemir interpreta Sanem Aydın mentre Can Yaman è Can Divit. Özlem Tokaslan veste i panni di Mevkibe Aydın, Cihan Ercan quelli di Muzaffer “Zebercet” Kaya e Öznur Serçeler è Leyla Aydın. Birand Tunca recita la parte di Emre Divit, Berat Yenilmez quella di Nihat Aydın e Anıl Çelik è Cengiz “CeyCey” Özdemir. Tuğçe Kumral ricopre il ruolo di Deren Keskin, Ceren Taşci quello di Ayhan Işık e Sibel Şişman è Güliz Yıldırım. Ali Yağcı è Osman Işık, Asuman Çakır è Aysun Kaya e Feri Baycu Güler è Melahat.

Hanno partecipato alla serie tv anche Ahmet Somers nelle vesti di Aziz Divit, Tuan Tunalı in quelle di Metin Avuka e Oğuz Okul è Rıfat. Kimya Gökçe Aytaç è Polen, Ayşe Akın interpreta Arzu Taş e Aliye Uzunatağan è Sig.ra Remide. Inoltre in Daydreamer Baki Çiftçi recita la parte di Levent,

Aslı Melisa Uzun quella di Gamze, İpek Tenolcay quella di Hüma Divit Erdamar e Dilek Serbest è Ayça. Infine Utku Ateş è Yiğit mentre Tufan Günaçan e Gamze Topuz sono rispettivamente Samet Hoca e Ceyda.





