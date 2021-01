“Perché commentano senza nemmeno aver letto l’articolo?”

E noi perché scriviamo titoli che non c’entrano un accidente con il testo? Una domanda difficile. Di seguito alcuni esempi di fantasia – ma non così tanto – che potrebbero dare alcuni indizi.

Condividi su

Titolo: ANZIANO VACCINATO, MUORE

Testo: M.R., di anni 98, si è spento nell’Ospedale di Santa Maria Maggiore per cause naturali. Si era vaccinato nel 1975 al vaiolo. Probabilmente avrebbe dovuto vaccinarsi al Covid nei prossimi mesi. Si attendono i risultati dell’autopsia

Titolo: MILANO, GIOVANE MUORE DOPO IL VACCINO

Testo: N.Z., pregiudicato per reati di spaccio, rapina ed estorsione, è morto stamattina a Rogoredo dopo un conflitto a fuoco con una banda di spacciatori. Aveva fatto il vaccino trivalente nel 1989. I medici, comunque, escludono qualsiasi collegamento con il decesso causato da trentadue proiettili calibro 7.65.

“Il principe William insulta i giornalisti, il web si indigna”

Titolo: UN METEORITE POTREBBE COLPIRE LA TERRA A FEBBRAIO

Testo: L’asteroide WZG-45 è noto alla Nasa da tempo. Ha le dimensioni di un’automobile di grossa cilindrata, e a febbraio passerà a 1,078,900 di chilometri dalla Terra.

“Incendi in Australia, la foto della bambina è virale”

Titolo: SECONDO LA SCIENZA, NEL 2022 CI ESTINGUEREMO

Testo: All’università di Berkley un’equipe di cinque persone e un portatile hanno simulato l’esplosione di tutte le testate nucleari presenti sulla Terra nel 2022. C’è il 58% di probabilità che l’umanità non sopravvivrebbe. Lo studio è stato pubblicato su YouTube dall’utente MinchiusMaximus02 ed è visionabile cliccando questo link che porta a un altro link che porta a un altro link che porta a un video del 2009 rimosso per violazione di copyright.

“La famiglia reale attacca i giornalisti: è censura?”

Titolo: PIANIFICAVA LA STRAGE GIOCANDO AI VIDEOGIOCHI

Testo: P.M., tossicodipendente con precedenti per aggressioni e violenza carnale, la notte dell’8 gennaio ha ucciso entrambi i genitori a coltellate. Nella sua stanza gli inquirenti hanno rinvenuto nove chili di marijuana, due pistole con la matricola abrasa, cinque coltelli a serramanico e tre confezioni di eroina nascoste dentro un busto di Mussolini.

Approfondimento: di nuovo loro, i maledetti videogiochi. La camera del killer è una collezione di titoli che inneggiano alla violenza. Immagini raccapriccianti in copertina, forse ispirazione per l’efferato delitto che si è consumato.

“Incendi in Australia, la foto della bambina resta un simbolo”

Titolo: PASQUALE, L’UOMO CHE AMAVA TROPPO

Testo: Pasquale M., ex guardia giurata, uccide a revolverate i figli e la compagna che voleva lasciarlo. Vivevano separati da tempo. La notte del 3 gennaio, l’uomo, che non si era rassegnato alla fine del proprio matrimonio, si è vestito da Rambo, ha scalato tre terrazzi per poi fare irruzione nella camera da letto dove la donna dormiva con il nuovo compagno. Ha svuotato il caricatore e si è tolto la vita.

Titolo: 1 ITALIANO SU 2 NON CAPISCE QUELLO CHE LEGGE

Testo: Tre studenti di una facoltà hanno chiesto ai loro amici a una festa di capire il testo di una legge scritta nel 1239. Avevano tutti assunto alcool e sostanze stupefacenti. Su cinque persone, tre sono riuscite almeno a comprendere il testo per sommi capi. Gli altri due erano in coma etilico.

Titolo: IN ITALIA POCA FIDUCIA NELL’IMPARZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE

Testo: È un quadro desolante quello dell’indagine Censis sulla fiducia degli italiani nell’informazione. Mentre buona parte delle testate giornalistiche perde lettori, gli italiani preferiscono affidarsi ai social network, veicolo di fake news. Clicca qui per seguire un link che rimanda a un link che rimanda a un filmato preso senza autorizzazione su Facebook.