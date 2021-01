Condividi su

Ultimi sondaggi Demopolis: 70% italiani non ha capito i motivi dietro alla crisi di governo

Nonostante negli ultimi giorni Matteo Renzi abbia fatto il giro di quasi tutti i talk show politici per spiegare i motivi dietro al ritiro della delegazione di Italia viva dall’esecutivo, il 70% degli italiani afferma di non aver per niente compreso le ragioni per cui si è aperta la crisi di governo. Non stupisce quindi se una percentuale simile (68%) giudica la scelta dell’ex premier di far dimettere le ministre di Italia Viva completamente inopportuna vista la situazione di emergenza – sanitaria ed economica – in cui il Paese è immerso. E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici condotti dall’Istituto Demopolis per la trasmissione di La7, Otto e Mezzo. “L’opinione pubblica – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – appare piuttosto disorientata: in un frangente delicato come quello attuale, caratterizzato da un aggravamento dell’emergenza sanitaria ed economica, la scelta di Matteo Renzi – con le dimissioni delle ministre di Italia Viva – è ritenuta inopportuna da 2 italiani su 3”.

Ultimi sondaggi Demopolis: crisi governo, cosa fare ora?

Ma quale sarebbe la soluzione migliore per superare l’impasse in cui si è cacciato il governo? Il 36% opterebbe per un nuovo esecutivo Conte con un rafforzamento della squadra dei ministri, il 33% vorrebbe un ritorno alle urne immediato, il 10% preferirebbe l’istituzione di un esecutivo appoggiato da diversi partiti e guidato da un premier tecnico mentre il 14% vedrebbe di buon occhio altre soluzioni senza però specificare quali.

Ultimi sondaggi Demopolis: Conte è ancora i leader politico più apprezzato dagli italiani

L’istituto ha infine stilato anche la classifica di gradimento dei leader politici. Il primo posto è occupato ancora dal premier Giuseppe Conte (45%). Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è secondo (38%), davanti a Giorgia Meloni (37%) e il ministro della Salute, Roberto Speranza (35%). Giù dal podio Matteo Salvini con il 34%.

Ultimi sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 13 al 14 gennaio 2021, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

