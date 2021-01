Condividi su

Crisi di governo: Conte chiede fiducia alla Camera. La diretta di Tp

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

Alle ore 12 il Presidente del Consiglio Conte è atteso alla Camera dei Deputati per riferire in merito alla crisi di governo inaugurata mercoledì scorso da Matteo Renzi. Dopo il discorso di Conte si voterà la fiducia all’esecutivo: Termometro Politico seguirà gli eventi in diretta.

12.13 Comincia il discorso del Presidente del Consiglio Conte alla Camera

11.00 Alla Camera, senza contare i deputati di Italia Viva, il governo dovrebbe poter contare su 320 voti, la maggioranza assoluta è fissata a quota 315. Quindi, Conte non dovrebbe avere problemi ad incassare la fiducia di Montecitorio, tuttavia, non si può dare per scontato.

10.50 La crisi di governo verrà ufficialmente parlamentarizzata alla ore 12 quando il Presidente del Consiglio Conte parlerà alla Camera.

Crisi di governo: Conte atteso alla Camera alle 12

Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, la crisi di governo passa formalmente al giudizio del Parlamento. Senza i voti di Italia Viva, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte può contare su più o meno 320 voti (la cifra è leggermente variabile per via di assenze e malattie). Visto che i deputati al momento sono 629, dato che un posto è vacante e dovrà essere colmato via elezioni suppletive, la maggioranza assoluta è fissata a quota 315 deputati. Dunque, anche se in modo abbastanza risicato, il governo non dovrebbe avere problemi a incassare la fiducia di Montecitorio: bisogna considerare poi che anche qualche deputato di Italia Viva potrebbe “rientrare” nella maggioranza in disaccordo con l’iniziativa del proprio leader Renzi (hanno già assicurato il proprio voto pro Conte i deputati renziani De Filippo e Rostan).

Domani il voto fondamentale al Senato

Dunque, il momento più importante della crisi di governo è piuttosto il passaggio al Senato. Conte parlerà a Palazzo Madama domani, martedì 19 gennaio 2021, dopodiché si voterà e senza i senatori di Italia Viva l’esecutivo è in minoranza nell’aula. Da qui la necessità di trovare dei “responsabili” o “costruttori”, sostanzialmente dei senatori provenienti dal Gruppo Misto o comunque non attualmente appartenenti alla maggioranza che assicureranno il proprio sostegno all’esecutivo Conte. Le ricerche e, quindi, le trattative sono continuate per tutto i weekend: per quello che è possibile leggere sui giornali manca il voto di 9-10 senatori a Conte per ricomporre la crisi e continuare a governare.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it