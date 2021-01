Condividi su

Cosa c’è di meglio di una zuppa di lenticchie per queste fredde sere invernali! Questa ricetta è veramente facile e veloce da preparare, comoda anche per chi non ha molta esperienza in cucina e poi le lenticchie fanno bene anche alla pelle. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di lenticchie secche

1.2 lt di acqua

1 carota media

1 spicchietto d’aglio (molto piccolo)

1 gambo di sedano

1 ciuffetto di prezzemolo

1 patata piccola

Sale fino q.b.

2-3 cucchiai di olio evo

8 fette di pancarré (o 150 g di pane raffermo)

Origano q.b.

1 cucchiaio di olio evo (per il pane)

Iniziamo la preparazione della zuppa di lenticchie quindi per prima cosa prendete le lenticchie secche e sciacquate sotto abbondante acqua corrente fredda, poi lasciatele in acqua per almeno un’ora. Quando sarà passato un’ora scolate le lenticchie e sciacquate bene con acqua fredda e poi lasciate momentaneamente da parte.

Continuate la preparazione della zuppa di lenticchie quindi sbucciate una carota, una patata e lavate bene, poi frullate bene, quindi aggiungete uno spicchio di aglio, il prezzemolo, un gambo di sedano e poi frullate il tutto. A questo punto prendete un tegame, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e poi aggiungete il preparato del soffritto che avete frullato e lasciate cuocere per qualche minuto a fiamma dolce.

A questo punto aggiungete le lenticchie, per la zuppa di lenticchie, mescolate bene e poi alzate la fiamma, aggiungete due cucchiai di salsa di pomodoro e lasciate cuocere per circa 25 minuti. Quando le lenticchie saranno pronte, spegnete la fiamma e infine servite in tavola questa deliziosa zuppa. Se lo gradite aggiungete un filo di olio extravergine a crudo per dare più sapore e poi non vi resta che assaggiare questa ricetta speciale. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.