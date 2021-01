Condividi su

Il timballo di riso con spinaci e salsiccia è una ricetta comoda e veloce da preparare, sia per una giornata in famiglia che per un’occasione di festa speciale. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320 g di riso carnaroli (o altro)

6 cubetti di spinaci surgelati o 200 g freschi

1 tazzina di vino bianco

1 salsiccia grande

50 g di philadelphia o formaggio spalmabile

120 g di scamorza

Sale fino q.b.

1 dado vegetale

2 cucchiai di olio evo

1 pezzetto di cipolla

Iniziamo la preparazione del timballo di riso spinaci e salsiccia quindi per prima cosa prendete una cipolla e tagliatela grossolanamente, poi mettete un filo di olio extravergine di oliva in un tegame e aggiungete la cipolla tagliata, quindi lasciate cuocere qualche minuto; poi aggiungete gli spinaci freschi o surgelati, quindi mettete un bicchiere d’acqua e fate cuocere per 15 minuti a fiamma vivace, se gli spinaci sono freschi il tempo di cottura potrebbe essere ridotto.

Continuate la preparazione del timballo di riso spinaci e salsiccia quindi nel frattempo sbriciolate una salsiccia e tenetela da parte, poi portate una pentola piena d’acqua sul fuoco, aggiungete un dado vegetale ed attendete che arrivi ad ebollizione. Quando gli spinaci saranno pronti, trasferiteli nel bicchiere del minipimer e frullate tutto, poi mettete la crema da parte e continuate la preparazione del timballo di riso.

Quindi nel tegame dove avete cotto gli spinaci aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e aggiungete anche la salsiccia sbriciolata, quindi fate cuocere per circa 5-6 minuti poi sfumate con una mezza tazzina di vino bianco e lasciate che l’eccesso di alcool evapori a fiamma alta. Continuate la preparazione del timballo di riso spinaci e salsiccia quindi quando il vino sarà completamente evaporato spegnete la fiamma e trasferite la salsiccia.

Nel fondo di cottura della salsiccia aggiungete il riso, se necessario aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, quindi fate tostare il riso per il timballo di riso spinaci e salsiccia, poi quando i chicchi saranno tostati sfumate ancora con del vino bianco, lasciate evaporare a fiamma alta e infine iniziate ad aggiungere il brodo. Fate cuocere il riso qualche minuto in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e poi, spegnete la fiamma e prendete una teglia, quindi sul fondo mettete un po’ di crema di spinaci, poi mettete la metà del riso e mescolate; poi aggiungete la salsiccia, il philadelphia, il parmigiano e mescolate. Ora aggiungete la scamorza, mettete l’altro riso e mescolate ancora. Sopra mettete aggiungete un po’ della salsiccia rimasta, un po’ di scamorza ed una generosa spolverata di parmigiano reggiano grattugiato, poi mettete in forno e fate cuocere per 25-30 minuti a 180°C in forno statico preriscaldato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta