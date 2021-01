Condividi su

Outside the Wire: trama, cast e anticipazioni film Netflix

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dall’avvincente trama di Outside The Wire. La pellicola del 2021, disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento Netflix, attualmente è tra i lungometraggi più visti del colosso statunitense che, attento alle preferenze dei propri spettatori, è sempre in cerca di contenuti nuovi e da anni è anche produttore di numerose opere come anche in questo caso.

Il film al cardiopalma, girato quasi interamente a Budapest, è stato diretto da Mikael Håfström, svedese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Evil – Il ribelle, Drowning Ghost – Oscure presenze, Derailed – Attrazione letale, Il rito e Escape Plan – Fuga dall’inferno. Ma vediamo insieme la sinossi Outside The Wire!

Outside the Wire: trama e anticipazioni film Netflix

Il lungometraggio di fantascienza, ambientato in un futuro non troppo lontano, segue le vicende di Leo, ufficiale metà umano metà robot. Il soldato riceve dai superiori l’ordine di oltrepassare la linea del fronte, assieme ad un pilota di droni, e trovare una pericoloso dispositivo atomico, in grado di distruggere gran parte della popolazione.

Inizia così il viaggio dei due militari che si rivela ancora più complicato di quanto fosse già previsto. Riusciranno i protagonisti a portare a termine la delicata missione? Cosa nascondono i due compagni di squadra? Come finirà Outside The Wire?

Il cast della pellicola

In Outside the Wire Anthony Mackie interpreta il capitano Leo mentre Damson Idris è il tenente Thomas Harp. Emily Beecham veste i panni di Parker, Michael Kelly quelli di Clank e Pilou Asbæk è Victor Koval.

Hanno partecipato al film anche Bobby Lockwood nel ruolo di Reggie, Enzo Cilenti in quello del sergente Miller e Velibor Topić è Oshlank. Infine Kristina Tonteri- Young indossa le vesti di Bale, Brady Dowad quelle di Bigfoot e Henry Garrett è Brydon .

