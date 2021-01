Condividi su

Proroga cassa integrazione 2021 per 6 mesi, come richiederla

Il governo starebbe lavorando alla possibilità di estendere la cassa integrazione 2021, prorogandola per ulteriori 26 settimane. Si tratterebbe, quindi, di circa sei mesi in più per assegno ordinario e cassa in deroga. L’estensione sarebbe valida per tutte le categorie, con particolare riguardo, ovviamente, per quelle più penalizzate, come il turismo. La proroga potrebbe trovare spazio nel Dl Ristori e trovare la sua ufficialità quando sarà dato l’ok definitivo alle Camere per lo scostamento di bilancio. Troverebbe quindi conferma l’indiscrezione lanciata poco tempo fa dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo su una “consistente proroga” della Cig. Ricordiamo infatti che lo stop al divieto di licenziamento scade a breve, il prossimo 31 marzo, ed è elemento di preoccupazione per i lavoratori.

Proroga cassa integrazione: divieto di licenziamento prolungato per categorie più colpite?

Il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, a Radio24, ha affermato che l’Italia non può permettersi un’ondata di licenziamenti, anche se è logico pensare che non si può andare avanti neppure solamente con una logica emergenziale. “Credo che il blocco dei licenziamenti debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019 credo che debba lavorare ritornando progressivamente alla normalità”. A ogni modo, per i settori più colpiti dalla crisi, è previsto un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, giudicato dallo stesso Misiani “assolutamente indispensabile”.

Una nota anche sul sostegno alle attività produttive: “Ci stiamo orientando verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco e dei colori delle Regioni e guardi alla perdita di fatturato e agli aiuti già ricevuti. Una serie di realtà ha ricevuto aiuti consistenti, altri in misura minore, ma ci sono altri che non hanno ricevuto nessun aiuto”.

