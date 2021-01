Condividi su

Se cercate una ricetta comoda e buona questo spezzatino in umido è proprio perfetto per voi. Un secondo utile in ogni occasione e facile da preparare, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

850 g di polpa di vitello o manzo (spezzatino)

700 g di patate

1 bicchiere di vino bianco

3-4 cucchiai di farina 0 o 00

3-4 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

1 costa di sedano

1 ciuffo di prezzemolo

1 carota grande

1 pezzo di cipolla

1 spicchietto piccolo d’aglio

1/2 zucchina

2-3 pomodorini

1 noce di burro (facoltativa)

Iniziamo la preparazione dello spezzatino in umido quindi per prima cosa preparate le verdure per il brodo e per il soffritto: per il brodo mettete in un pentolino un pezzo di carota, una mezza zucchina, un pezzo di cipolla, un gambo di sedano, un po’ di prezzenolo, un pezzetto di patata e 2-3 pomodorini, aggiungete l’acqua e portate ad ebollizione, poi lasciate cuocere per almeno 20 minuti; per il soffritto,invece, tagliate finemente la carota, la cipolla, il sedano, il prezzemolo e l’aglio.

A questo punto continuate la preparazione dello spezzatino in umido quindi se avete il pezzo di carne intero allora tagliatelo a pezzi oppure, passatela direttamente nella farina, poi in un tegame abbastanza capiente aggiungete un filo di ‘olio extravergine d’oliva, le verdure tagliate finemente e fate soffriggere per qualche minuto. Dopodichè aggiungete la carne, fatela rosolare su tutti i lati, poi alzate la fiamma e sfumate con il vino bianco. Lasciate la fiamma alta e fate evaporare velocemente l’eccesso di alcool, poi aggiungete sale e pepe, coprite la carne con 2-3 mestoli di brodo e fate cuocere con il coperchio per 20-25 minuti.

Continuate la preparazione dello spezzatino in umido quindi nel frattempo sbucciate le patate, tagliatele a pezzetti abbastanza grandi e sciacquate sotto l’acqua corrente fredda. Passati 20-25 minuti da quando avete messo a cuocere la carne, aggiungete le patate, mescolate bene, poi mettete altri 2-3 mestoli di brodo, coprite con il coperchio e fate cuocere a fiamma dolce per 25-30 minuti mescolando molto raramente e delicatamente per evitare di rompere le patate. Passati in totale 50-55 minuti, assaggiate lo spezzatino in umido e spegnete la fiamma. Servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta