Pensioni ultime notizie: pensione anticipata fino al 2023, chi può accedere

Pensioni ultime notizie: la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 2023 la possibilità di uscire anticipatamente grazie all’accompagnamento alla pensione, come previsto dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (articolo 4, comma 2). Qui si stabilisce che i lavoratori coinvolti nel programma di esodo, previo accordo tra organizzazioni sindacali e azienda, devono raggiungere i requisiti per il pensionamento nei 4 anni seguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, periodo di tempo poi prolungato in 7 anni. Questo significa che chi ha 60 anni e rispetta i requisiti per l’accesso all’isopensione, può usufruire di questo scivolo.

Pensioni ultime notizie: scivolo pensionistico fino a 7 anni prorogato fino al 2023

Nell’ultima Legge di Bilancio, infatti, è stabilita la proroga fino al 2023 del periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione, elevato a 7 anni dalla Legge n. 205/2017 per il triennio 2018-2020. La nuova Manovra ha deciso per una proroga fino al 2023, con ultima decorrenza ammessa il 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023. Resta dunque confermato a 7 anni il lasso di tempo massimo prima del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata. Quanto specificato è presente nel recente messaggio Inps n. 227 del 20 gennaio 2021.

Importo e contributi

Per quanto riguarda l’importo quest’ultimo è erogato a partire dal mese seguente alla cessazione del contratto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. L’importo è praticamente quello dell’assegno pensionistico, basandosi sul metodo di calcolo vigente, da cui però sono esclusi i contributi correlati, che continuano a essere versati dal datore di lavoro. L’importo viene liquidato su tredici mensilità: per l’accesso alla pensione ordinaria, tuttavia, il procedimento non sarà automatico, visto che occorrerà presentare domanda all’Inps.

