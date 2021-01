Condividi su

Pensioni ultime notizie: pagamento pensioni febbraio 2021 Poste e banca

Pensioni ultime notizie: lunedì 25 gennaio inizia l’ultima settimana di questo mese, ma è anche il primo giorno in cui parte il meccanismo di accredito degli assegni previdenziali presso le Poste. Chi ha l’accredito pensione presso le Poste, infatti, così come ormai è abituato da alcune mesi, può andare a ritirare l’assegno con qualche giorno di anticipo. Per la mensilità di febbraio 2021, l’accredito inizierà proprio lunedì 25 gennaio e, come di consueto, il ritiro sarà scaglionato per ordine alfabetico. Andiamo a vedere il calendario del ritiro degli assegni previdenziali presso gli uffici postali, senza dimenticare quello presso gli uffici bancari.

Vista l’ordinanza della Protezione Civile si è deciso di prolungare anche per le mensilità di gennaio e febbraio l’anticipo degli accrediti. Visto lo stato di emergenza ancora in corso, è plausibile che tale consuetudine sia prorogata anche per le mensilità successive, ma al momento non c’è ancora nulla di certo. Quel che è ufficiale è il calendario dei ritiri della pensione presso gli uffici postali, che avverrà in base all’iniziale del cognome.

Poste Italiane ha fatto sapere che i primi pensionati a ricevere l’accredito saranno i titolari di Libretto di Risparmio postale, del Conto BancoPosta o della carta Postepay Evolution. Per loro sarà sufficiente recarsi presso gli sportelli Postamat e prelevare i contanti. Per tutti gli altri il calendario segue il relativo ordine:

Lunedì 25 gennaio : A-B,

: A-B, Martedì 26 gennaio : C-D;

: C-D; Mercoledì 27 gennaio : E-K;

: E-K; Giovedì 28 gennaio : L-O;

: L-O; Venerdì 29 gennaio : P-R;

: P-R; Sabato 30 gennaio (solo mattina): S-Z.

Ci si dovrà recare presso gli uffici postali muniti di mascherina e rispettando le regole di distanziamento sociale. Per gli over 75 è attivo un servizio di consegna a domicilio tramite delega ai Carabinieri.

Pagamento pensioni febbraio 2021 in banca

Per i pensionati che invece ricevono l’accredito sul proprio conto corrente bancario non cambia assolutamente nulla rispetto agli altri mesi e alla normativa consueta. Per loro l’accredito arriverà il primo giorno bancabile del mese, che a febbraio sarà lunedì 1.

