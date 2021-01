Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: a sorpresa cresce il consenso del governo

Ad aver capito le ragioni della crisi politica che ha investito il Conte bis è il 38% degli italiani. Il 42% afferma di non aver compreso le ragioni dello strappo di Italia Viva. Percentuale che aumenta sopra il 50% tra gli elettori Pd mentre rimane sotto il 50% se si prendono in esame gli elettorati degli altri partiti. Sono alcune dei dati degli ultimi sondaggi Ipsos realizzati per il Corriere della Sera. Secondo l’indagine, il 50% degli italiani si riconosce nella posizione assunta dal premier Conte mentre solo il 14% si rivede nelle argomentazioni espresse da Renzi. E mentre gli elettori di M5S e Pd si schierano a maggioranza con il presidente del Consiglio, il centrodestra si divide: la maggioranza relativa degli elettori di Lega e Fdi preferisce non prendere le parti di nessuno dei due mentre quasi un elettore di Forza Italia su due (48%) si riconosce in Conte.

Posizioni politiche a parte, il 53% degli italiani è convinto che dopo l’uscita di Renzi dalla maggioranza, il governo si è indebolito dato che ora può contare solo su una maggioranza risicata. A parte gli elettori M5S – secondo cui con l’addio di Italia Viva l’esecutivo si è rafforzato – gli elettorati dei principali partiti concordano con questa affermazione.

Ultimi sondaggi Ipsos: crisi, quale futuro per il Paese

La fase di incertezza che si è aperta lascia sul campo il verificarsi di moltissimi scenari. Il 40% – e così anche il 70% degli elettori Pd, il 71% di quelli Cinque Stelle e il 50% di quelli di centrosinistra – preferirebbe che il governo attuale continui fino a fine legislatura. L’ipotesi di nuove elezioni – caldeggiata dalla maggioranza degli elettori dei partiti di centrodestra – piace al 21% degli italiani. Le altre ipotesi (governo giallo rosso e centristi sostenuto da un altro premier, governo di unità nazionale guidato da un tecnico, governo di centrodestra sostenuto dai moderati) raccolgono poche preferenze.

Sulla durata dell’attuale governo, gli italiani si dividono: per il 32% durerà ancora qualche mese, per il 9% poche settimane mentre per il 32% fino a fine legislatura.

Ultimi sondaggi Ipsos: fiducia, Conte ancora primo

Nonostante tutto, il premier Conte rimane il leader politico più gradito dagli italiani con il 56%, seguito dal ministro della Salute, Roberto Speranza in crescita al 38%, e da Giorgia Meloni al 35%. Chiude la classifica Renzi con il 12%. A sorpresa, il gradimento del governo cresce di due punti al 51% rispetto alla rilevazione di dicembre.

Fonte: Ipsos

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

