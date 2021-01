Condividi su

Sondaggi elettorali: il partito di Conte vale tra il 12% e il 16%

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza della nascita di un partito di Conte di ispirazione popolare, moderata e di stampo europeista. Nelle intenzioni dei proponenti, questa forza politica andrebbe a comporre la quarta gamba della coalizione giallo rossa insieme a M5S, Pd e LeU. Al netto delle consuete smentite di facciata, il progetto rimane sulla carta pronto a diventare realtà in caso di elezioni anticipate. Ma quanto varrebbe un partito di Conte oggi? Gli istituti demoscopici sono tornati a sondare la forza elettorale di una lista contiana.

Sondaggi elettorali Noto: il partito di Conte porta 7 punti di consenso in più

Il primo è stato Noto che, in una rilevazione per La Nazione, ha valutato il partito di Conte intorno al 12%. La lista pescherebbe voti dagli indecisi ma anche da M5S e soprattutto Pd: i dem infatti vedrebbero i propri consensi calare dal 19,5% al 13% mentre i Cinque Stelle perderebbero solo un punto passando dal 14% al 13%. Il partito di Conte porterebbe in dote alla maggioranza governativa 7 punti di consenso in più. Nessun effetto invece sul centrodestra: a parte Forza Italia che fletterebbe di un punto al 6,5%, Fratelli d’Italia e Lega manterrebbero intatti i loro consensi rispettivamente al 17% e al 24%. Anche Italia Viva non subirebbe forti scossoni dal debutto della lista contiana calando di appena mezzo punto al 3%. In questo scenario, il centrodestra otterrebbe comunque più consensi rispetto alla coalizione giallo rossa.

Fonte: Noto

Sondaggi elettorali Swg: con partito Conte giallo rossi davanti al centrodestra

Diverso è lo scenario tratteggiato dai sondaggi Swg per il Tg La7. In questo caso, il partito di Conte diventerebbe la seconda forza politica del Paese raccogliendo il 16% dei consensi. Il Partito Democratico scivolerebbe in quarta posizione con il 15,4% dietro a Fratelli d’Italia (15,9%). A subire il crollo maggiore sarebbe però il M5S che passerebbe dal 15,8% al 10,1%. Piccoli effetti negativi sul consenso li registrerebbero anche Lega (21,8%), Forza Italia (5,4%) e Azione (3,7%). Nessuna variazione di consenso invece per Italia Viva sondata intorno al 2,8%. Con questo schema, la coalizione governativa sarebbe di poco avanti sul centrodestra.

Sondaggi elettorali Euromedia: il partito di Conte al 14%

L’ultima rilevazione è quella elaborata da Euromedia Research per Porta a Porta. L’istituto diretto da Alessandra Ghisleri sonda il partito di Conte al 14,1%. La lista del premier toglierebbe voti in egual misura sia al Pd sia al M5S che calerebbero rispettivamente al 14,1% e al 10,6%. Conte porterebbe in dote alla coalizione giallo rossa poco più di due punti percentuali. Troppo pochi per accorciare il divario dal centrodestra dato al 46,9%. E nemmeno lo scenario di un Conte che guida il M5S cambierebbe la situazione: i giallo rossi sfiorerebbero il 40% ma il distacco da Lega-Fdi-Forza Italia rimarrebbe molto ampio.

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodogica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 20 gennaio 2021. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica

di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.218 – totale contatti effettuati: 2.008. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazion: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

