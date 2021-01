Condividi su

Bollo auto 2021: proroga scadenza, ecco in quali Regioni

Alcune Regioni, visto lo stato di emergenza pandemico ancora in corso, hanno deciso di prorogare ulteriormente la scadenza relativa al pagamento del bollo auto 2021. In questo articolo andremo a sintetizzare chiaramente quali sono le Regioni che hanno deciso di rinviare il termine ultimo del pagamento e quali sono le nuove date da ricordare.

Ecco quali sono le novità in materia di proroga per i pagamenti relativi al bollo auto 2021.

La Giunta Regionale della Campania ha stabilito la sospensione della scadenza dei versamenti del bollo auto in scadenza tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, rimandando il termine ultimo per i pagamenti al 31 maggio 2021, senza che siano applicate sanzioni e interessi.

In un’altra delibera è stato stabilito l’esonero dal pagamento per 7 anni per le auto elettriche, mentre l’esenzione dura 5 anni per le auto ad alimentazione ibrida-elettrica e 3 anni per le vetture ad alimentazione ibrida – gas metano. Al termine di questi periodi, l’importo del bollo auto ammonterà a un quarto di quanto dovuto, mentre per le auto ibride l’importo sarà dimezzato.

Anche la Regione Veneto ha deciso di prorogare il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica per aiutare le famiglie in difficoltà. Le imposte in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 maggio 2021, potranno essere pagate entro il 30 giugno 2021 senza sanzioni o interessi.

Proroga per l’imposta dovuta per il 2020 anche in Emilia Romagna: chi deve ancora saldare il pagamento dell’imposta 2020, infatti, avrà tempo fino al 31 marzo 2021. In Lombardia, invece, si dovrà pagare quanto dovuto entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

