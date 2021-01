Condividi su

Ultimi sondaggi Tecnè: crisi governo, cresce la fiducia in Conte

Il governo è più debole dopo l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza. A sostenerlo è il 62,5% degli italiani intervistati da Tecnè in un sondaggio condotto per l’Agenzia Dire. A ritenere più forte l’esecutivo in carica dopo lo strappo del partito di Renzi è invece il 19,3% degli intervistati. Diviso l’elettorato giallo rosso tra chi vede l’esecutivo rafforzato (49,5%) e chi no (48%). Fatto sta che la crisi avviata da Italia Viva ha avuto un effetto negativo sul consenso del governo calato di un punto al 30,6%. Al contrario, quello del premier Conte è aumentato di sei demici al 37,7%. Ma il presidente del Consiglio è l’unico con un andamento positivo. Gli altri componenti della squadra di governo registrano performance negative a cominciare dal ministro della Salute Roberto Speranza che perde l’1,4% e scivola al 33,1%. Tra gli altri leader politici, il borsino della fiducia vede in rialzo le quotazioni dei leader di opposizione con Meloni prima con il 38,1% mentre i leader della maggioranza giallo rossa sono in calo. Il capo di Iv, Matteo Renzi, registra la perdita più consistente (-1%).

Fonte: Tecnè

Fonte: Tecnè

Ultimi sondaggi Tecnè: crolla Italia viva, boom Forza Italia

Le intenzioni di voto rilevate da Tecnè vedono i principali partiti tutti in calo. La Lega perde tre decimi e scende al 23,2%, il Pd cala al 20,2%, Fratelli d’Italia al 16,8% mentre il M5S flette al 14,1%. Boom di Forza Italia che cresce di due punti al 10,2%. Azione è data al 3,4% mentre La Sinistra fa un passo indietro al 3,1%. Crolla al 2,5% Italia Viva, +Europa è data all’1,8% e i Verdi all’1,7%. Scende al 44% la quota di indecisi e astenuti.

Fonte: Tecnè

In caso la crisi sfociasse in un ritorno alle urne anticipato, il 56,7% non ha dubbi: a vincere le elezioni sarebbe la coalizione di centrodestra. A scommettere sulla coalizione giallo rossa è solo il 20,9%. Un dato che verrà sicuramente preso in considerazione soprattutto ora che Conte si avvia a dimettersi.

Fonte: Tecnè

Ultimi sondaggi Tecnè: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 22 gennaio 2021 su un campione di mille casi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it