Sondaggi politici Emg: partito Conte penalizza M5S e PD

Nè 12%, nè 14%, nè 16%. Il partito di Conte potrebbe raccogliere molto di più. Secondo i sondaggi politici Emg per Agorà addirittura il 24%. Ma si tratta per l’appunto di voto potenziale. Nei fatti, i voti effettivi che potrebbe ottenere una ipotetica lista contiana sono molti di meno, 9,1% per l’esattezza. La maggior parte dei consensi al partito di Conte arriverebbe da M5S (84%) e Pd (31%). Con la logica conseguenza di un salasso in termini di voti per le due forze politiche che sostengono oggi il governo Conte. I primi passerebbero dal 14,1% odierno al 9,1%, i secondi dal 20,1% al 17%. Quanto basta per mettere nel congelatore un progetto siffatto.

Sondaggi politici Emg: partito Conte, nessun effetto su consenso centrodestra e Iv

Soprattutto perché, dati alla mano, la creatura contiana non porterebbe una massa di voti tale da impensierire la compagine di centrodestra. Con o senza partito di Conte, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbero più o meno gli stessi voti e otterrebbero comunque la maggioranza dei consensi oltre che dei seggi in caso di elezioni anticipate. L’odiato Renzi riuscirebbe comunque ad entrare in Parlamento grazie al 3,8% ottenuto da Italia viva. La componente centrista si arricchirebbe inoltre dei deputati di Azione (3,3%) mentre i giallo rossi dovrebbero fare a meno di LeU data sotto il 3%. Insomma, un quadro tale sconsiglia il brivido delle urne in tarda primavera/inizio estate accarezzato da Conte e dai dirigenti del Nazareno. Senza poi dimenticare che il voto anticipato divide gli italiani tra favorevoli e contrari (49% ciascuno) mentre compatta per il no gli elettori di Pd e M5S e per il sì quelli di Lega e Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici Emg: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 19 gennaio 2021. Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.524 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 76%); rifiuti/sostituzioni: 476 (tasso di rifiuti: 24%). Metodo raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel.

