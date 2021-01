Condividi su

La Caserma: cast del reality e anticipazioni di stasera 27/1 su Rai 2

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi novità e avventure con La Caserma. L’atteso docu-reality, in onda oggi 27 gennaio 2021 dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo primo appuntamento e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli spettatori, sempre in cerca di contenuti accattivanti, travolgenti.

Il programma, basato sul format internazionale Lads Army e diretto da Riccardo Valotti, è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di contenimento e contrasto del Covid-19 e ha come protagonisti un folto gruppo di ragazzi, appena maggiorenni, in cerca di un’esperienza unica ed estrema. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi La Caserma!

La Caserma: cast del reality, location e anticipazioni di stasera 27/1 su Rai 2

Concepito in particolar modo per i millennials ma adatto ad un ampio pubblico, il docu-reality targato Rai 2 si propone di fornire un’esperienza originale ed esaltante alla generazione Z, ovvero quella dei ragazzi che hanno appena superato l’adolescenza. I concorrenti sono quindici uomini e sei donne provenienti da tutta Italia, e, proprio come in una caserma, dovranno sottostare agli ordini dei superiori e seguire un rigido programma militare che prevede difficili prove di resistenza fisica, mentale e psicologica. Sarà Simone Montedoro, scelto come narratore della trasmissione, a raccontare le emozioni e le avventure vissute dalle giovani reclute, pronte ad allontanarsi dai social e i dispositivi elettronici che li accompagnano fin dalla nascita.

Ad occuparsi dell’educazione dei ragazzi ci penserà l’istruttore capo Renato Daretti e i professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi. Docu-reality, ambientato a Levico in una caserma abbandonata , durerà ben trenta giorni in cui i concorrenti, in questo meraviglioso scenario immerso nella natura, avranno modo di scoprire il senso dell’amicizia, della complicità e il bello di fare gruppo. Di seguito l’elenco dei protagonisti della prima puntata:

Naomi Akano

Martina Albertoni

Erika Mattina

Linda Mauri

Alice Paniccia

Parteciperanno a La Caserma anche:

Elena Santoro

Alessandro Badinelli

George Ciupilan

Luca Ferettini

Antonio Gennarelli

Omar Hussain

Nicolas e William Lapresa

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it