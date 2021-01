Condividi su

Pensioni ultime notizie: invalidità civile, ecco il QR Code

Pensioni ultime notizie: l’Inps ha comunicato che è disponibile un nuovo servizio, il QR Code dell’invalidità civile, ovvero uno strumento che permette di certificare la condizione di invalido direttamente tramite dispositivo mobile, ovvero smartphone o tablet, senza che ci sia più il bisogno del verbale sanitario. Grazie a questo innovativo servizio, le persone disabili avranno la possibilità di accedere alle agevolazioni a loro riservate in modo più rapido e immediato.

Pensioni ultime notizie: QR Code invalidità civile, cos’è e come funziona

Come ben saprete tutti il QR Code è un codice a matrice che risulta in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili. Il codice assicura informazioni attendibili perché associato all’interessato e non a un singolo verbale, pertanto è sempre aggiornato in base ai verbali definitivi di prima istanza, nonché aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.

Come fare a ottenere il codice? Semplice: sarà sufficiente collegarsi al servizio online “Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status”, che si trova sul sito dell’Inps, al quale si accede inserendo le proprie credenziali. Il nuovo servizio genera in modo automatico e in tempo reale il QR Code in formato pdf, e può essere stampato, inviato, salvato sul PC o smartphone/tablet, per essere esibito al momento del bisogno, ovvero per accedere ai benefici riservati.

Il codice sarà letto tramite un qualsiasi lettore di QR Code. Per avere un esito più approfondito (è il caso di quelle valutazioni a cui servono informazioni più dettagliate, ad esempio sulla percentuale di invalidità civile) è necessario inquadrare il QR Code, autenticarsi con le credenziali e inserire il codice OTP che arriverà direttamente sul numero di cellulare del diretto interessato.

