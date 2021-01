Pagamento cassa integrazione gennaio 2021: ecco le date dell’accredito

Condividi su

Pagamento cassa integrazione gennaio 2021: ecco la circolare Inps

Il pagamento della cassa integrazione per gennaio 2021 per chi non lo ha ancora ricevuto è in dirittura d’arrivo. Gli accrediti dovrebbero arrivare entro fine mese: ad alcuni dovrebbero essere già arrivati, visto che il lasso di tempo in cui dovrebbero avvenire i pagamenti è compreso tra lunedì 25 e sabato 30 gennaio 2021, ovvero l’ultima settimana di gennaio. I ritardi sono stati causati dalle numerose domande di cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione: la proroga nella Legge di Bilancio 2021

Com’è ormai noto la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuovi pagamenti per quanto riguarda la cassa integrazione a partire dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane, con causale Covid-19. L’emergenza pandemica ha infatti creato un’altra crisi, i cui effetti ancora si devono vedere appieno, e che l’esecutivo ha provato ad arginare introducendo misure e provvedimenti come il divieto di licenziamenti e l’estensione della Cig, al fine di salvaguardare imprese e soprattutto lavoratori.

Il nuovo periodo di cassa integrazione, a ogni modo, si colloca tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per quanto riguarda la Cig ordinaria, e tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per l’assegno ordinario e la Cig in deroga, oltre che per i trattamenti di integrazione salariale.

Come visualizzare la data e l’importo del pagamento

La data del pagamento della Cig di gennaio 2021 è visibile direttamente dal sito Inps, al quale si deve accedere con le proprie credenziali per poi selezionare le voci Prestazioni e Pagamenti. A questo punto si potranno consultare le varie informazioni presenti riguardanti l’anno di riferimento, tra cui anche la disponibilità della cassa integrazione e l’importo esatto pagato.

