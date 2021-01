Condividi su

Rocketman: trama, cast e anticipazioni film su Elton John stasera in tv

La prima serata del giovedì si apre all’insegna della grande musica con lo straordinario Rocketman. Il film del 2019, in onda oggi 28 gennaio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, è stato diretto da Dexter Fletcher, attore e regista cinematografico britannico noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Wild Bill, Sunshine on leith, Eddie the Eagle – Il coraggio della follia e Bohemian Rhapsody.

L’appassionante lungometraggio, vincitore della premio Oscar per la miglior canzone, narra la straordinaria vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, dai anni della Royal Academy fino ad arrivare al 1980. La pellicola inoltre ha potuto contare sulla sceneggiatura di Lee Hall, la fotografia di George Richmond e la colonna sonora di Matthew Margeson. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme la sinossi di Rocketman!

Rocketman: trama e anticipazioni film su Elton John stasera in tv

Come già detto in apertura di articolo, Rocketman è un film biografico che segue le vicende di Elton John da quando era un ragazzo timido ed introverso al massimo del suo successo negli anni Ottanta del Novecento. La pellicola prende le mosse dal momento in cui lo straordinario cantante e pianista, schiavo dell’alcol e delle droghe, si ricovera nel ’83 in una clinica specializzata per il recupero delle tossicodipendenze.

Con una serie di flashback e aneddoti raccontati dallo stesso protagonista, torniamo indietro nel tempo, quando tutti chiamavano ancora l’artista Reginald Dwight, suo nome all’anagrafe. Scopriamo poi l’infanzia serena, la tormentata adolescenza di Elton, sofferente al cospetto dei continui litigi dei genitori, e la scoperta del suo grande talento al pianoforte. In un continuo flusso di ricordi e ritorni al presente, la vita dello dell’incredibile Rocket Man non avrà più segreti per il pubblico.

Il cast del film

In Rocketman Taron Egerton interpreta Elton John mentre Jamie Bell è Bernie Taupin. Richard Madden veste i panni di John Reid, Bryce Dallas Howard quelli di Sheila Eileen e Gemma Jones è Ivy. Steven Mackintosh ricopre il ruolo di Stanley, Tom Bennett quello di Fred e Charlie Rowe è Ray Williams.

Hanno recitato nel film anche Stephen Graham nella parte di Dick James, Tate Donovan in quella di Doug Weston e Matthew Illesley è Reggie bambino. Inoltre Kit Connor indossa le vesti di Reggie adolescente, Jason Pennycooke quelle di Wilson e Harriet Walter è Helen Piena.

