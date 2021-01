Condividi su

Il cantante mascherato: trama, cast e personaggi di stasera 29 gennaio

Il weekend si apre all’insegna dei grandi ritorni con Il cantante mascherato. Il fortunato programma televisivo, in onda stasera 29 gennaio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, approda ad una nuova edizione e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, desideroso di distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane e godersi un intrattenimento leggero, senza pretese.

Allegria, sorprese, ospiti speciali, una giuria d’eccellenza e incredibili performance musicali, queste le caratteristiche vincenti del game show, adattamento italiano del format sudcoreano originale Bongmyeon ga-wang, condotto dall’amata presentatrice Milly Carlucci. Ma non indugiamo oltre, vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Il cantante mascherato!

Poche ore ci separano dalla seconda stagione del game show dai mille misteri e già in molti si chiedono chi saranno i protagonisti di questa nuova avventura. Il programma, in onda ogni venerdì per cinque settimane, verrà trasmesso dall’Auditorium Rai del Foro Italico e condotto, come già detto in apertura di articolo, da Milly Carlucci che potrà contare su di una giuria davvero straordinaria formata da: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo.

Sarà quindi la commissione di esperti, assieme agli spettatori che potranno votare tramite il profilo ufficiale Instagram, Facebook e Twitter della trasmissione, a valutare le eccezionali performance degli agguerriti concorrenti e a tentare di scoprirne l’identità. Novità di quest’anno è la presenza di una squadra investigativa, composta da ben trenta detective, che durante le puntate proverà a reperire indizi importanti sui performers. Le coreografie dello show sono state affidate a Raimondo Todaro mentre maschere in gara saranno: il Lupo, la Tigre Azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby Alieno E l’Orsetto. Finita la sfida canora, il concorrente con il punteggio più basso verrà eliminato e mostrerà finalmente la sua identità. Tutto questo e molto altro dalle 21:25 su Rai 1.

