Hai voglia di legumi, ma non sai come prepararli? Prova questa ricetta per fagioli e broccoli, un piatto comodo e veloce da preparare, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

220 g di fagioli secchi (cannellini)

1 broccolo grande (o 2 piccoli)

1 spicchietto d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante (facoltativo)

Pane raffermo

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Iniziamo la preparazione di fagioli e broccoli quindi per prima cosa mettete iin acqua i fagioli secchi almeno 10 ore prima di iniziare la ricetta. Dopo 10 ore mettete i fagioli in uno scolapasta e sciacquateli bene sotto l’acqua corrente fredda, quindi prendete un tegame aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, i fagioli, mescolate, poi coprite di acqua e fate cuocere per 40-45 minuti. Nel frattempo pulite i broccoli rimuovendo le foglie ed il gambo,, eliminate eventuali gambi grandi, trasferite il broccolo pulito in un contenitore con acqua fredda ed un cucchiaino di bicarbonato e lasciate in ammollo per 15 minuti.

Continuate la preparazione di fagioli e broccoli quindi passati 15 minuti scolate i broccoletti, passateli in uno scolapasta, sciacquateli sotto l’acqua corrente fredda e lasciateli sgocciolare bene. A questo punto mettete sul fuoco una padella capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio e lasciate rosolare, poi rimuovetelo e tenendo a fiamma dolce, trasferite in padella i fagioli scolandoli con una schiumarola. Scolati tutti i fagioli, tenete da parte l’acqua di cottura, mescolate, aggiungete un po’ di peperoncino e fate insaporire per qualche minuto mescolando frequentemente. Dopo un paio di minuti mettete i broccoletti, mescolate bene, poi aggiungete l’acqua di cottura dei fagioli, se occorre mettete anche una tazzina di acqua, regolate di sale, coprite con il coperchio e fate cuocere per 5 minuti.

Passati cinque minuti togliete il coperchio, schiacciate un po’ i broccoli con una forchetta, mescolate bene, rimettete il coperchio e fate cuocere per altri 4-5 minuti. Nel frattempo tagliate a fettine il pane raffermo, mettete le fettine di pane in una padella calda, aggiungete un filo di olio extravergine d’oliva e fate dorare su entrambi i lati. Passati 4-5 minuti, spegnete sotto la padella con i broccoli ed i fagioli. Servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta