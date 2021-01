Condividi su

La pasta e lenticchie con salsiccia e funghi è un’ottima alternativa alla tradizionale ricetta. Un primo piatto rapido e comodo da preparare e perfetto per le fredde sere d’inverno, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

320g di pasta

150 g di lenticchie secche

2 salsicce medie

250 g di funghi misti surgelati

1 cucchiaio di salsa di pomodoro

1 gambo di sedano

1 spicchio d’aglio

1 pezzetto di cipolla

1 carota piccola

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Iniziamo la preparazione della pasta e lenticchie con salsiccia e funghi quindi per prima cosa mettete, qualche ora prima di iniziare la preparazione, le lenticchie secche in acqua fredda, poi scolate e sciacquate sotto l’acqua corrente fredda. A questo punto continuate con la preparazione quindi tagliate la carota, il sedano e la cipolla, prendete un tegame abbastanza capiente aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, mettete a fiamma dolce, aggiungete le verdure precedentemente tagliate e fate soffriggere per un paio di minuti.

Continuate la preparazione della pasta e lenticchie con salsiccia e funghi quindi dopo qualche minuto, aggiungete un po’ di salsa di pomodoro, poi mettete l’acqua e lasciate cuocere per 45 minuti senza coperchio. Nel frattempo prendete le salsicce e spezzettatele, pulite uno spicchio d’aglio e spostatevi sui fornelli. In una padella capiente aggiungete l’olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio e fate dorare. Quando l’aglio sarà dorato, rimuovetelo e, aggiungete la salsiccia sbriciolata e fatela cuocere per 4-5 minuti a fiamma vivace, poi aggiungete i funghi e fate cuocere per 10 minuti.

Quando saranno passati 10 minuti trasferite le lenticchie che ormai saranno cotte nella padella con la salsiccia ed i funghi, mescolate e fate cuocere per qualche minuto a fiamma dolce giusto per far insaporire. Quindi nell’acqua di cottura delle lenticchie aggiungete la pasta per la pasta e lenticchie con salsiccia e funghi. Un minuto prima della fine della cottura della pasta indicata sulla confezione, trasferite la pasta in padella quindi mescolate e insaporite poi servite nei piatti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta