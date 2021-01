Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: 69% italiani vuole Renzi e Iv fuori da Conte ter

“Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza”. A dirlo è stato Matteo Renzi leader di Italia viva, al termine delle consultazioni al Quirinale. Parole nette che per ora non hanno ricevuto risposta dai diretti interessati, ovvero Pd, LeU e M5S. Fosse per gli italiani però, una risposta ci sarebbe già e sarebbe negativa. Secondo gli ultimi sondaggi Ipsos per Di Martedì, infatti, il 69% vorrebbe che Renzi e i suoi rimanessero fuori dalla maggioranza nel caso in cui nascesse un Conte ter. Il leader di Italia viva paga lo scotto di aver aperto una crisi che il 65% dei cittadini fatica a comprendere. Il nome di Conte rimane nell’aria: Pd, LeU e il nuovo gruppo degli Europeisti lo hanno indicato a Mattarella per un reincarico e così farà domani il M5S. A voler di nuovo Conte presidente del Consiglio è la maggioranza relativa degli italiani (47%) mentre il 40% si dice contrario.

Ultimi sondaggi Ipsos: Salvini non ancora pronto per governare secondo 56% italiani

Oltre al Conte ter, un altro scenario che potrebbe verificarsi è un governo istituzionale con tutti dentro. Salvini, che spinge per il ritorno al voto, ha detto che non farà mai un governo con Renzi ma è probabile che ad un esecutivo di salvezza nazionale non potrà dire di no, soprattutto in un momento di crisi come questo. Ne è convinto il 46% del campione intervistato da Ipsos secondo cui Salvini e la Lega dovrebbero dare appoggio ad un governo di unità nazionale.

Il leader della Lega ha anche detto che un’altra soluzione alla crisi potrebbe essere un governo di centrodestra, probabilmente guidato da lui. Ipotesi bocciata dalla maggioranza degli italiani: per il 56%, infatti, Salvini non è ancora pronto a governare il Paese.

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 25 gennaio 2021. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it