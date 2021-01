Condividi su

Pensioni ultime notizie: proroga Quota 100 fino al 2022 allo studio

Pensioni ultime notizie: e se Quota 100 non terminasse il 31 dicembre 2021 ma si decidesse di prorogarla ancora per un altro anno? Ma come, finora si sono dette peste e corna di questa misura e l’esecutivo attuale ha ribadito più volte di non volerla confermare, senza dimenticare l’occhio vigile di Bruxelles, che di Quota 100 o di una riforma con gli stessi connotati proprio non vuol sapere. E adesso si parla addirittura di una proroga di un anno? Sì, perché con la crisi di governo attuale, la riforma pensioni è in stallo e l’obiettivo sarà in ogni caso evitare lo scalone di 5 anni che si verrebbe a creare per l’accesso all’età pensionabile qualora dopo Quota 100 ci fosse il nulla più assoluto.

Pensioni ultime notizie: proroga annuale Quota 100 o Quota 102 in Legge di Bilancio

Dunque, le ipotesi al momento sono due: Quota 100 o Quota 102. Nel primo caso si tratterebbe di una vera e propria mini-proroga della misura fino al 31 dicembre 2021. Se ciò dovesse avvenire, l’ufficialità potrebbe arrivare entro il mese di giugno. L’altra soluzione, se n’è parlato spesso nelle ultime settimane, corrisponde a Quota 102, che aumenta di 2 anni il requisito anagrafico. In questo caso la misura potrebbe essere introdotta direttamente nella prossima Legge di Bilancio: si andrebbe in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi versati, e forse con qualche penalizzazione sull’importo dell’assegno.

Bruxelles contro Quota 100 e riforma pensioni

Tuttavia c’è un però, ed è un però molto grande. L’Europa non vuole saperne di riforma pensioni. E Quota 100 deve essere eliminata da ogni idea di qualsiasi futuro esecutivo. E anche Quota 102 non verrebbe vista di buon occhio. Senza considerare i soldi del Recovery Plan, che non potranno essere investiti sulla previdenza, e il cui rilascio è fortemente dipendente da quello che l’esecutivo vorrà fare. In sintesi, per avere i 209 miliardi di euro da Bruxelles, sarà necessario attingere a piene mani dalla Fornero e lasciare altre soluzioni che andrebbero a influire sulla spesa pensionistica. La proroga di Quota 100 potrebbe avverarsi solo nel caso in cui avanzassero risorse dal progetto originario, ma è veramente complicato pensare che Bruxelles chiuda un occhio.

