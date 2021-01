Condividi su

Freedom – Oltre il confine: anticipazioni e servizi stasera 29 gennaio 2020

Amate i programmi di divulgazione? Allora Freedom – Oltre il confine potrebbe soddisfare il vostro desiderio di conoscenza! L’appassionante programma televisivo, in onda stasera 29 gennaio 2021 dalle 21:20 su Italia 1, approda ad un nuovo appuntamento che promette di lasciare senza parole il pubblico, curioso di scoprire tutti i segreti della storia, del mondo, delle antiche civiltà.

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, ancora coinvolto nella terribile guerra contro il Coronavirus, una trasmissione capace di portare gli spettatori in giro per tutto il mondo, ora che gli spostamenti sono bloccati o limitati, rappresenta un’ottima alternativa per trascorrere del tempo piacevole pur stando a casa. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Freedom!

Freedom – Oltre il confine: anticipazioni e servizi stasera 29 gennaio 2020

Incredibili scoperte, avventure ai limiti degli inimmaginabile e interessanti curiosità storiche, questa la miscela esplosiva del programma condotto da Roberto Giacobbo. Stasera la trasmissione guiderà il pubblico tra gli splendidi castelli del Molise, costruzioni risalenti alla fine del IX secolo e dotate di un incredibile fascino. Le telecamere si sposteranno poi su di una fortezza che, distrutta per volere di Federico II, sembra essere infestata da terribili fantasmi. Successivamente Freedom si sposterà in Sardegna per indagare sugli antichissimi popoli che abitarono questa magnifica terra e per ammirare un misterioso altare, sito nella piccola città di Oschiri, considerato il monumento più enigmatico di tutta la regione. Dopo aver tentato di decifrare il criptico messaggio inciso sull’ara, il presentatore navigherò lungo le coste del Golfo di Orosei e perlustrerà la grotta più lunga d’Italia.

Ma le sorprese della trasmissione non finiscono qui, Giacobbo guiderà il pubblico nel Museo dell’Impossibile, luogo in cui accadono eventi apparentemente inspiegabili. Giungerà poi il momento del viaggio a Brindisi, città in cui le telecamere di Freedom riprenderanno il Centro di Datazione Diagnostica, laboratorio di eccellenza dove è possibile datare l’epoca dei reperti archeologici. Infine il programma si sposterà a Roma dove il divulgatore tenterà di reperire le tracce del culto di Mithra, religione orientale seguita da migliaia di persone ma, per una serie di ragioni storiche e politiche, destinata all’oblio. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Italia 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it