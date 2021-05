Condividi su

Colori regioni da lunedì: tutta Italia passa in zona gialla? Le ipotesi

Colori regioni: si avvicina l’appuntamento con il consueto monitoraggio del venerdì. Dopo la diffusione dei dati dell’Iss, quali regioni dovrebbero passare in zona gialla, la fascia di basso rischio epidemiologico? Per quali regioni, invece, ci si può aspettare la zona arancione?

Colori regioni: quali passano in zona gialla?

Colori regioni: domani venerdì 7 maggio, come ogni settimana, è atteso il monitoraggio Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. I dati saranno decisivi per determinare quali territori potranno accedere – da lunedì 10 maggio – alla zona gialla, la fascia di basso rischio epidemiologico e nella quale, quindi, sono in vigore le restrizioni anti contagio più leggere. Nonostante sia probabile la registrazione di un lieve rialzo dell’indice Rt a livello nazionale (tra l’altro, è ancora presto per rilevare l’effetto delle riaperture avvenute da lunedì 26 aprile) le ipotesi che circolano sul cambio colori regioni al momento vogliono:

tutte le regioni attualmente in zona gialla resteranno nella fascia di basso rischio epidemiologico (tranne la Campania per cui è possibile l’imposizione della zona arancione). Dunque, bar e ristoranti con spazi all’aperto anche a cena, cinema, teatri, sale concerto attive anche se a capienza limitata, spostamenti senza autocertificazione verso altre regioni in zona gialla

chance di passare alla fascia di basso rischio per Basilicata, Calabria e Sicilia.

Quali territori vanno in zona arancione?

Colori regioni: la Basilicata non accede alla zona gialla ormai da due mesi, Calabria e Sicilia possono sperare anche se, in base ai parametri, sono ancora in bilico tra giallo e arancione. Come si diceva, anche la Campania potrebbe passare in zona arancione (attualmente in zona gialla). In bilico tra zona gialla e zona arancione anche la Sardegna: la “promozione” è a portata di mano ma alla fine potrebbe prevalere una lettura più prudente dei dati (e lasciare l’Isola in arancione per un’altra settimana). Infine, dovrebbe cessare il lockdown in Valle D’Aosta: da lunedì 10 maggio, dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione.

