Giochi Maggio 2021 disponibili per gli abbonati PlayStation Plus

Passiamo in rassegna le novità in ambito di giochi per il mese di maggio 2021 disponibili su PlayStation Plus. Gli abbonati al PlayStation Plus possono ottenere il download dei giochi di maggio 2021: Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. Die Last (Gioco bonus PlayStation 5).

Vediamo più nel dettaglio i giochi di maggio a partire da Battlefield V. Di che cosa si tratta? Battelfield V è una rappresentazione della Seconda guerra mondiale unica nel suo genere, dove puoi combattere in località epiche sparse per il mondo.Puoi scegliere tra una modalità multi-giocatore da 64 giocatori, una modalità battle royale ed esperienze in giocatore singolo.

Gli altri giochi del mese su PlayStation Plus

Tra i giochi disponibili su PlayStation Plus anche Stranded Deep: un’avventura a mondo aperto dove ti ritrovi in completa solitudine senza poter chiamare aiuto a seguito di un misterioso disastro aereo. Cosa devi fare? Sopravvivere!

Infine,Wreckfest: Drive Hard. Die Last, il gioco bonus per PlayStation 5, è un gioco di corse senza esclusione di colpi che offre una realistica simulazione fisica realizzata dal team di sviluppo Bugbear.

