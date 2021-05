Condividi su

Sondaggi Euromedia: 52,5% italiani guarda al futuro con preoccupazione

Pessimisti e preoccupati. Sono queste le sensazioni provate dalla maggioranza degli italiani (52,5%) quando guardano al proprio futuro economico e alla propria situazione finanziaria e lavorativa. Il 33% resta invece ottimista pensando ai prossimi mesi. A dirlo sono gli ultimi sondaggi realizzati da Euromedia e contenuti nell’EuroWeek News.

Il 48,4% ripone le proprie speranze nel Recovery Plan messo a punto dal Governo come piano di rilancio dell’Italia per far rinascere il Paese messo a dura prova dalla pandemia. Il 34,9%, invece, non ripone fiducia nel Pnrr presentato alle Camere due settimane fa dal premier Draghi. La poca fiducia era emersa anche in un recente sondaggio Demopolis. Secondo l’indagine, per il 40% degli intervistati le risorse del Recovery Fund non saranno spese bene e si sforerà sui tempi. Più ottimista il 38% mentre il 22% preferisce astenersi dal rispondere.

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 21 aprile. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 623 – totale contatti effettuati: 1.623. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it