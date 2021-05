Condividi su

Sondaggi Tp: Ddl Zan, italiani divisi tra favorevoli e contrari.

Oltre 4 italiani su 10 si schierano a favore del Ddl Zan contro l’omotransfobia in discussione al Senato. Tra questi il 9,4% avrebbe voluto un testo più radicale contro le discriminazioni. Un ulteriore 11,1% darebbe il suo assenso se fosse modificato prevedendo una maggiore tutela per le opinioni personali. Contrario il 32,4% secondo cui del Ddl non c’è bisogno dato che c’è già una legge che protegge le persone omosessuali contro le discriminazioni. Il 9,5% boccia il testo ritenendolo un ulteriore strumento per propagandare l’omosessualità. Sono questi alcuni dei dati raccolti dal sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 4 e il 6 maggio.

Sondaggi Tp: l’intervento di Fedez al concerto del primo maggio

Il 48,2% degli italiani promuove l’intervento di Fedez sul Ddl Zan durante il concerto del primo maggio. Tra questi il 5,7% ritiene che sarebbe stato meglio se fosse intervenuto qualcuno con un’idea opposta. Contro l’intervento di Fedez si scaglia il 49,1% degli intervistati seppur con opinioni diverse: per il 30,6% non è giusto imporre sulla televisione pubblica un’idea così di parte mentre il 19,5% ritiene che un altro artista con un’opinione diversa non avrebbe avuto la stessa libertà di dire la propria idea.

Il 51,5% degli intervistati pensa che ancora oggi in Italia le persone omosessuali siano discriminate. Per il 32,4% i veri discriminati non sono gli omosessuali ma chi esprime un’opinione diversa sul tema dei diritti Lgbt. Per il 15,6%, invece, gli omosessuali erano prima discriminati ma ora non più.

Sondaggi Tp: ke discriminazioni contro gli omosessuali sono una priorità?

Al momento il 55,9% non ritiene che le discriminazioni contro gli omosessuali debbano essere una priorità per la classe politica. Di parere opposto è il 15,1% secondo cui l’argomento è assolutamente prioritario. Per il 28,7% lo è ma alla pari con altri temi.

La fiducia degli italiani nel premier Draghi è in in leggera flessione al 51,7%.

Sondaggi Tp: intenzioni di voto

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega di nuovo in crescita al 22,8%. Il Pd tiene il passo e si porta al 19,8%. In leggero calo Fratelli d’Italia dato al 18,9% mentre il Movimento 5 Stelle si porta al 16,4%. Forza Italia perde tre decimi e scivola al 6,2%. Azione è al 3,1%, segue la Sinistra al 2,8% e Italia Viva al 2,6%. Verdi e +Europa si equivalgono (1,3%). Chiude il Partito Comunista con l’1%.

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 4.100 interviste raccolte tra il 4 e il 6 maggio 2021.

