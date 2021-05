Condividi su

Sondaggi Euromedia: in calo i grandi partiti, crescono Sinistra e Verdi.

Il futuro del centrodestra è stato uno dei focus degli ultimi sondaggi realizzati da Euromedia per Porta a Porta e andati in onda il 6 maggio. Agli intervistati è stato chiesto se il fatto che la Lega e Forza Italia siano alleati al governo con propri ministri, mentre Fratelli d’Italia si trovi all’opposizione, possa essere causa di rottura dell’alleanza di centrodestra alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Il 64,7% degli elettori di centrodestra risponde di no mentre il 23,6% sì. La quasi totalità degli elettori d’area è sicuro che alla fine Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si presenteranno uniti in un’unica coalizione alle prossime elezioni politiche: per il 36,1% a guidare l’alleanza sarà Salvini, per il 29,4% Meloni mentre per il 18,7% sarà un leader diverso. C’è poi una sparuta minoranza (9,5%) secondo cui i partiti di centrodestra alla fine si scinderanno e correranno da soli.

In questi giorni tiene banco la futura alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle. I rispettivi leader non la mettono in discussione. Quasi un italiano su due (47,4%) si dice per contrario all’intesa tra le due forze politiche (a favore è il 33,2%).

Il 50% giudica positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che il Governo ha messo a punto come piano di rilancio dell’Italia per far rinascere il Paese e aiutarlo a uscire dalla crisi.

Sondaggi Euromedia: le intenzioni di voto

Infine le intenzioni di voto. Lega e Pd sono in difficoltà: i primi perdono sette decimi e calano al 21,3%, i secondi lasciano sul campo quasi mezzo punto scivolando al 17,5%. Fratelli d’Italia registra una leggera flessione (17,5%) ma è il Movimento 5 Stelle a registrare la perdita più consistente tra i partiti più grandi: i Cinque Stelle perdono l’,1,7% crollando al 15,7%. Forza Italia perde un decimi ed ora è al 7,1%. LeU si porta sopra al 3% (3,8%) superando Azione in calo al 3,5%. Balzo dei Verdi che arrivano a sfiorare il 3%. Italia Viva passa dal 2,5% al 2% e rischia di venir superata anche da +Europa in crescita all’1,9%. altri partiti di centrodestra raccolgono lo 0,8% mentre tutte le altre forze politiche ottengono il 4,7%. La quota di astenuti e indecisi è data al 32,3%.

Fonte: Euromedia

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.141 – totale contatti effettuati: 1.941. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it