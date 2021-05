Serie Tv maggio : tra prossime uscite e grandi re-watch

Condividi su

Continuiamo a parlare di Serie Tv maggio 2021 tra le attese prossime uscite e le serie da rivedere assolutamente perché non stancano mai!

Tra le novità del catalogo Amazon Prime Video in ambito di serie tv maggio 2021 in arrivo Veleno, docu-serie che racconta l’inchiesta giornalistica – già affrontata nel podcast e nell’omonimo libro di Pablo Trincia – sui Diavoli della Bassa modenese, presunta setta che, tra il 1997 e il 1998, nei due paesi di Mirandola e Massa Finalese, nella Bassa modenese, avrebbe organizzato riti satanici nei quali sarebbero stati molestati e assassinati bambini. 20 anni dopo l’inchiesta giornalistica Pablo Trincia mette in dubbio l’intera vicenda; intanto a Bibbiano, paese vicino, nel 2019 scoppia un nuovo caso clamoroso e diversi assistenti sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato i figli dalle famiglie. Veleno, docu-serie di 5 episodi, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 25 maggio.

Re-watch di serie tv maggio

1 Bob’s Burgers

Serie tv animata statunitense creata da Loren Bouchard nel 2011 sempre per la rete tv Fox. Al centro della storia la famiglia Belcher : i genitori Bob e Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise. La famiglia Belcher gestisce un fast food di hamburger. In totale la serie tv si compone di 11 stagioni, al momento in Italia sono disponibili le prime nove sulla piattaforma di streaming DisneyPlus.

2 Friends

Impossibile non citarla, una delle serie tv più amate di sempre. Al centro della narrazione le vicende di 6 amici Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. La sit-com simbolo degli anni ‘90 si lascia guardare con facilità e regalando allo spettatore un’iniezione di buonumore ad ogni episodio. Sicuramente da aggiungere alla lista delle serie tv da vedere, se ancora non l’avete mai fatto e se, come me l’avete già vista più di due volte il re-watch è sempre un’ottima idea.

3 Dai, dai, dai – Boris

Una delle eccellenze italiane, Boris fiction sulla fiction. Protagonista indiscusso è Renè Ferretti, il regista della serie al centro della narrazione di Boris, ma anche Stanis La Rochelle ( Pietro Sermonti), Corinna Negri ( Carolina Crescentini) e Arianna Dell’Arti (Caterina Guzzanti). Un pezzo unico all’interno delle serie tv.

4 I Simpson

Non ha bisogno di presentazioni la serie tv statunitense creata dal fumettista Matt Groening (autore anche di Futurama) nel 1987 per la Fox Broadcasting Company. Trentadue stagioni di circa 20 episodi ciascuna con al centro la famiglia Simpson: Bart, Lisa, Homer, Marge e Maggie. Cosa rende questa serie tv animata pazzesca? Sembrerebbe una tipica sitcom su una famiglia, ma in realtà Spriengfield – la cittadina in cui vivono i Simpson – affronta tutti i temi dell’attualità e della società moderna. Tutte le stagioni dei Simpson sono disponibili in streaming su Disneyplus.

