Sondaggi elettorali Bidimedia: bene Fdi, male la Lega.

Lega in difficoltà, crescono Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati dei sondaggi elettorali realizzati da Bidimedia al 9 maggio. Il Carroccio, rispetto ad aprile, perde quasi un punto attestandosi al 21,7%. In leggero rialzo il Pd che stampa un netto 20%. La crescita più forte la registra Fratelli d’Italia che guadagna l’1,1% portandosi al 17,%. Sorride anche il Movimento 5 Stelle che sale di sei decimi al 15,1%. Negativi tutti gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che passa dal 7,8% al 7,5%. Azione scende sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). A farle compagnia ci sono Italia Viva che perde due decimi scivolando al 2,2% e Sinistra Italiana data al 2%. Giù anche Articolo 1 – Mdp (1,9%) e Europa Verde (1,7%) mentre +Europa rimane stabile all’1,4%. Cresce di un punto al 29% la quota di indecisi.

I sondaggi elettorali Bidimedia non registrano grandi variazioni per quanto riguarda la fiducia degli italiani nel governo Draghi. Questa si assesta poco sopra il 50%.

L’istituto ha rilevato le intenzioni di voto ripartendole per regione. Rispetto al sondaggio precedente, Bidimedia ” vede una lieve contrazione del Centrodestra rispetto ad aprile (-0,2 al 47,7%), mentre la possibile alleanza Csx-M5S guadagna 4 decimi e si porta al 40,7%. Ciò porta nella nostra cartina regionale a un cambio di colore: in Sicilia passano avanti i giallorossi, anche se di un solo punto percentuale”. In Liguria, Calabria e Puglia, invece, si prevede un pareggio grazie “alla ripresa del M5S al sud, che permette a Csx-M5S di guadagnare più al meridione che nelle regioni settentrionali”.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’1 al 5 maggio 2021. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, area geografica e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto progresso. 1879 intervistati, di cui 1169 da panel (su 3500 contatti totali). Tasso di risposta: 33,4%. Margine d’errore: +/- 2,3% per una percentuale stimata del 50,0%. Metodo raccolta delle informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel / CAWI (62 – 38%).

