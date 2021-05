Condividi su

Sondaggi elettorali Index: M5S in calo, risalgono piano Lega e FDI.

L’uscita del nuovo libro di Di Battista, la guerra tra Cinque Stelle e Casaleggio, Conte che si fa aspettare come Godot. Il Movimento fatica ad uscire dal caos in cui si trova e rimetterci è il suo consenso. Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 13 maggio, vedono i grillini in calo di mezzo punto al 16%. In leggero rialzo le forze sovranisti con la Lega e Fratelli d’Italia che guadagnano due decimi ciascuno, portandosi rispettivamente al 21,3% e al 18%. La difficoltà di costruire un’alleanza strutturale con il Movimento in vista delle amministrative autunnali penalizza anche il Pd: i dem arrestano l’avanzata, cedono un decimo e si attestano al 20%. Forza Italia, in apprensione per le condizioni di salute del suo leader Berlusconi, rimane stabile al 6,8%

Sondaggi elettorali Index: pochi movimenti per i partiti minori

Sono pochi, invece, i movimenti di consenso registrati dagli altri partiti. Azione incassa un decimo e si porta al 3,5%. Sinistra Italiana e Italia viva restano ferme sulle posizioni di una settimana fa (2,8% e 2%). Europa Verde ne approfitta per superare di un decimo il partito di Matteo Renzi (2,1%). Articolo 1 si avvicina piano (1,9%) mentre +Europa continua nel suo inesorabile calo (1,4%). Cambiamo rimane inchiodata all1,3%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,9%. Resta molto alta la quota di indecisi e astenuti, stimata da Index al 39,5%

Fonte: Index

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

In attesa di diffusione.

